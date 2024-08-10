Хижняк вернулся в Украину после завоевания золотой медали на Олимпиаде-2024

Олимпийский чемпион Александр Хижняк приехал в Украину после победы в финале Олимпийских игр 2024.

Кадры с возвращением боксера распространяются в соцсетях. Фанаты встретили Александра бурными криками, но сначала он направился к своей жене и ребенку.

Напомним, после получения желанного золота Игр-2024 Хижняк рассказал, что во время подготовки вообще не думал о своем будущем. Сейчас он не готов решить — оставаться в любителях и готовиться к Лос-Анджелесу-2028 или переходить в профессиональный бокс. Отметим, что украинец — серебряный призер Токио-2020 в весовой категории до 75 кг. В финале он проиграл бразильцу Эберту Консейсао техническим нокаутом в 3-м раунде.

Благодаря победе над действующим чемпионом мира Нурбеком Оралбаем Александр осуществил мечту всей жизни и стал четвертым украинским боксером, выигравшим золотую награду Олимпийских игр.