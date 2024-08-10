Хитрая улыбка Лузан: как наши каноистки сделали историю

День начался с поездки к востоку от Парижа. В муниципалитет Вер-сюр-Марн, куда быстро довезла современная электричка – с Восточного вокзала буквально 15 минут.

Путешествие на Восток со спокойными фанами

Вагоны новые, кресла чистые – по всей видимости, этот маршрут обновили до Олимпийских игр. По прибытии на платформу на станцию Вайр-Торси из вагонов «высыпались» разноцветные группы болельщиков, которые мгновенно создали плотную колонну, которая спокойно двигалась от станции к Водному стадиону, где проходят соревнования по гребле.

Фаны, шедшие два километра с вокзала на гребного канала, действительно, контрастировали, скажем, с фанатами, которые идут на футбол: не было скандирований и пения, люди просто спокойно о чем-то говорили, идя на соревнование целыми семьями. Справедливости ради следует сказать, что и на трибунах было значительно тише, чем на других видах спорта, даже несмотря на призывы ведущего.

Водный стадион – жемчужина спортивной архитектуры

К слову Водный стадион в пригороде Парижа построен специально к Олимпийским играм (строительство завершено в 2019 году). Спортивный комплекс, без преувеличения, выдающийся: на площади 4 400 квадратных метров есть новая арена для гребного слалома с двумя трассами на 300 и 150 метров; две трассы для академической гребли и гребли на байдарках и каноэ. К тому же здесь высадили 450 деревьев, чтобы жители региона имели возможность насытиться кислородом и приятными прогулками. Но это будет уже после Олимпиады, потому что сейчас вся эта красота огорожена заборами и перекрыта зонами доступа.

Олімпійський водний стадіон Вер-сюр-Марн Getty Images

Улыбка с подтекстом

Акцент украинского внимания в эти дни – наши каноистки Людмила Лузана и Анастасия Рыбачок, которые в пятницу и субботу проводят решающие заезды – сначала вместе на двойке, а затем и в одиночных соревнованиях.

Перед полуфиналом камера выхватила экипаж. Люда в этот момент дружелюбно улыбалась, Рыбачок по ней показалась полностью сконцентрированной. В этой с одной стороны спокойной, а с другой, такой хитрой улыбке Лузан, хотелось видеть какой-то особый знак: будто Люда уже что-то знает. По крайней мере, в это очень хотелось верить.

Со старта полуфинала вперед вырвались молдаванки, первыми преодолевшие половину дистанции – украинки шли третьими с отставанием 0,64 секунды. Ощутимо отставали француженки, что сделало остальную работу для четырех экипажей проще. Кажется, никто не рвал жили на финише, однако и темпа не сбрасывал. Первыми завершили гонку канадки. Люда с Настей финишировали третьими, пропустив вперед также холм и отстав на едва заметные 0,28 секунды.

Старт финала: шесть после старта

Решающий заезд требует максимум концентрации и серьезного отношения. В этот раз даже намеков на улыбку уже не было, но Людмила снова выглядела очень спокойной.

Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок НОК Украины

Со старта, как казалось, наши девушки начали отставать. В этот момент непосвященный в тонкости спорта мог бы махнуть рукой. Однако помнилось, что умение финишировать – одна из фишек этого экипажа. На 250 метрах под этим утверждением тоже можно было задать вопрос - Лузан и Рыбачок шли на текущем шестом месте, уступая лидерам 1,79 секунды, а шедшим вторыми канадкам - 1,16 секунды. Отставание приличное. Однако с каждым метром приближение к финишу оно таяло. Украинки стремительно начали продвигаться вперед, опережая другие лодки, будто остановились.

Серебряный финиш

Перед самым финишем нос украинской лодки был уже впереди канадской. Два экипажа пересекли финишную полосу почти одновременно: на табло возле Украины и Канады осветилось "фотофиниш". Мгновение – и Украина стоит выше Канады, а это значит "серебро". Второе подряд после того же успеха в Токио!

Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок на финише НОК Украины

Людмила Лузан та Анастасія Рибачок за мить до цього вибороли срібну медаль Олімпійських ігор у Парижі Getty Images

Китаянки завершили гонку на расстоянии полутора секунд (1,49), но украинки сумели сократить отставание на 0,30 секунды, а канадок опередили на, без преувеличения серебряные шесть сотых секунд.

Рецепт успеха

В микс-зоне Люда и Настя говорили так искренне и эмоционально, что радость олимпийского триумфа можно было ощутить на ощупь. Оказывается девушки с самого начала решили грести, несмотря на то, какое место они занимают. И это полностью верный расчет. Ведь если бы они начали учитывать то, что идут после старта третьими с конца, могли бы сбиться с выбранного ритма. А так эти 500 метров стали венцом командных усилий и правильно выбранной тактики.

А насчет улыбки… Люда сказала после финиша, что просто была спокойна и знала, что все будет хорошо. Анастасия добавила, что перед стартом они рассказывали друг другу веселые истории, избегая психологического давления. И разве не это самый лучший рецепт для достижения успеха. А сложнее всего оставаться таким спокойным перед самым важным стартом в карьере.

Теперь же Людмила и Анастасия радовались, как дети! И может быть иначе, когда эти девушки повторили свой серебряный успех Токио. В три года, разделяющих две Олимпиады (напомним, что из-за COVID-19 Токийские Игры состоялись в 2021 году), уложилось немало событий. Анастасия вышла замуж, сменила фамилию, родила ребенка, а после декретного отпуска села в лодку. Тренеры видели и чувствовали, что этот тандем может повторить достижение в 2021 году. И они были правы!

Девушки добились уникального успеха, дважды подряд поднимаясь на медальный подиум – Олимпиада за Олимпиадой. Сами они говорят, что в Токио они реализовали свою детскую мечту стать олимпийскими медалистками, а теперь уже все делали взвешенно и с расчетом. Две разные победы, но одна общая радость. И в этот день Людмила и Анастасия, а вместе с ними мы уже не забудем.