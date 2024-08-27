Гутцайт: "Очень хотелось, чтобы молодежь лучше себя проявила, но 12 медалей во время войны - круто"

В Олимпийском доме состоялось награждение лучших спортсменов июля, традиционно определяемых комиссией Национального олимпийского комитета.

В частности, лучшей спортсменкой была признана Ольга Харлан, которая в Париже получила две медали, а женская команда по фехтованию на саблях стала лучшей в специальной номинации "Команда месяца".

После чествования лауреатов корреспондент Чемпиона Николай Дендак пообщался с президентом НОК Вадимом Гутцайтом.

— Как вы оцените выступления наших спортсменов на Олимпиаде?

— Доволен, потому что 12 медалей во время войны — это круто. Молодцы ребята, девушки, и 22 место в зачете – это супер.

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— У нас давно уже не было столько золотых наград, возможно, можете сказать, благодаря чему удалось увеличить количество "золота"?

— Во-первых, Ярослава Магучих на той Олимпиаде была бронзовым призером. Прошло время, она набралась мастерства, опыта, потому что на той Олимпиаде ей было 19 лет.

В Токио Александр Хижняк, к сожалению, потерял награду высшей пробы, побеждая в финале. Он был лучшим боксером на тех Олимпийских играх. Но, к сожалению, в третьем раунде из-за ошибки потерял золотую медаль.

И сборная Украины по фехтованию — молодцы, потому что на прошлую Олимпиаду они не попали, здесь попали.

Я уверен, что был еще шанс получить медаль, Парвиз Насибов был в шаге от золота, к сожалению, проиграл.

Я потом еще верил в Ирину Коляденко, но она физически не могла бороться за золотую медаль, она молодец, попала в финал, на той Олимпиаде она бронзовый призер, сейчас серебряная, есть куда двигаться. Я думаю, что это для нее тоже стимул, чтобы вернуться и ехать за "золотом".

— Были спортсмены, от которых вы не ожидали высоких мест, а они хорошо себя проявили?

— Знаете, мне очень хотелось, чтобы на этой Олимпиаде, как и на каждой, молодые спортсмены себя проявили. К сожалению, почти все спортсмены, завоевавшие награды, шли к этим наградам годами. Не было неожиданных медалей.

— Кто выбирает, как будут выплачиваться призовые?

— Все призовые платит государство, Министерство молодежи и спорта. Если по количеству, то обращайтесь в Министерство молодежи и спорта.

— А как назначают?

— Постановление Кабинета министров.

— А в какой период перед Играми?

— Это уже давно.

— Сейчас начинается новый олимпийский цикл, мы неплохо себя показали, возможно, это привлекло внимание новых спонсоров?

— Будем надеяться, что у нас появятся спонсоры, но мы сами понимаем, в какое время живем. Во время войны сложно находить спонсоров.

— Хижняку, кроме государства, призовые заплатил и Усик, и ФБУ, в фехтовании планируется нечто похожее?

— Это нужно, чтобы вы спросили в федерации.

— Какая вообще атмосфера была в команде перед Олимпиадой, после?

— Очень дружная. И до ОИ, и во время, и после. Я чувствовал, что это дружная, сильная команда, поддерживающая друг друга, спортсмены реально молодцы, тренерский состав штаб Олимпийских игр, который с нами работал, мы были одной олимпийской украинской семьей.

Ранее Ольга Харлан рассказала, что ее медали начали облезать.