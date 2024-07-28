Войны, отсутствие площадок и состав только из "легионеров". Тернистый путь к ярким звездам от сборной Южного Судана по баскетболу

Множество стран так и не было представлено своей сборной на баскетбольном турнире Олимпиады. Для Южного Судана соревнования в Париже станут дебютными. Дело в том, что стране 14 июля исполнилось всего 13 лет, что делает её самым молодым международно признанным государством в мире.

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Латинский язык подарил нам много крылатых выражений. Одним из таких является "Per aspera ad astra", что переводится как "через тернии к звездам". Сборная Южного Судана имеет прозвище "Яркие звезды". Изучая все, через что она прошла, понимаешь, что пути у нее были действительно трудными.

Во времена, когда не до баскетбола, появляется особое благословение

Независимость почти всегда дается с болью и кровью. Кому как не нам, украинцам, это знать.

17-летняя Первая гражданская война (1955-1972), 22-летняя Вторая гражданская война (1983-2005), еще одна гражданская война (2013-2020) уже после провозглашения независимости, голод 2017 года, который унес жизни нескольких тысяч людей.

Видимо, так исторически сложилось, что на такой земле постоянных войн растут крепкие мужчины. Например, члены племени Динка, популяция которого на данный момент составляет более 2 млн человек, имеют очень высокий рост.

Неизвестно когда в одной семье из этого племени родился сын, которого назвали Мануте, что означает на языке тонгдженг "особое благословение". Про "неизвестно когда" это не шутка. За свою жизнь этот парень так и не сумел узнать свою точную дату рождения.

В детстве Мануте отдавал предпочтение футболу, но даже на фоне своих габаритных сверстников выделялся ростом, из-за чего был довольно неуклюжим и "деревянным" в самой популярной игре в мире. В бурные времена хотелось отвлекаться от плохих новостей и переживаний, поэтому парень начал понемногу играть и в баскетбол. В начале 80-х тренер университета Sacred Heart University Дон Фили поехал с гуманитарной миссией тренировать детей Судана. Местный уровень игроков и близко не соответствовал их антропометрии — очень низкий. Талант просматривался только у парня по имени Мануте Бол.

Конечно, переехать в США долго уговаривать начинающего баскетболиста не нужно было. Из-за проблем с документами и слабого знания английского (по приезду вообще нулевого) были проблемы с поступлением в хорошие университеты, поэтому Бол играл за скромный "Бриджпорт", где параллельно учил английский для иностранных студентов. Было также решено сделать 16 октября 1962 года его датой рождения, но окружающие, да и сам баскетболист, считали, что он на несколько лет старше.

Значительные успехи на паркете не проходили даром. Посмотреть на 231-сантиметрового гиганта, но худого как спичка, собирались люди и на домашних, и на выездных матчах. Мотивацию стать профессионалом бигмен имел солидную — желание вывести родню из охваченной войной страны. И ему это удалось.

Мануте Бол Getty Images

Мануте в НБА провёл в общей сложности 10 сезонов (за последние два сыграл всего 19 матчей) и имеет довольно скромную статистику: 2,6 очка и 4,2 подбора за 19 минут на паркете. Можно подумать, что его держали только из-за фриковой внешности, чтобы вызывать восхищение и удивление у зрителей на трибунах. Но нет, Мануте просто умел удачно пользоваться длиной своих рук, что делало его одним из лучших игроков оборонительного плана. В дебютный сезон, когда тело ещё не было измотанным повреждениями и было более молодым, он выдавал 5,0 блок-шотов в среднем за игру, проводя на паркете по 26 минут. Показатель по окончании карьеры составил 3,3 блока за матч.

Особенно ему удался период выступлений за "Вашингтон". Интересным фактом было то, что вместе с ним играл 161-сантиметровый Магси Богз, самый маленький игрок в истории НБА. Их дуэт не принёс значительных успехов команде, но подарил лиге одну из самых узнаваемых фотографий за всю её историю.

Доходы за время выступлений в ассоциации у Мануте были не самыми высокими, но такими, что позволяли ему жить прекрасно. Прекрасно не для себя.

"Я заработал достаточно, чтобы посвятить себя благотворительности. Когда я приехал в Судан, то увидел, какие бедствия обрушились на простых людей. Меня это огорчило. Мне говорили, что ситуация плохая, но я не представлял, насколько всё запущено. Я должен был собрать деньги и помочь", — говорил в 90-е годы бывший баскетболист.

Он на родине основал фонд, который строил детские сады, школы, больницы. После завершения карьеры Мануте продолжал собирать средства другими способами. Например, в 2002 году он согласился на выставочный боксерский поединок против бывшего футболиста Уильяма Перри, а через год вышел на лёд за команду из низшей хоккейной лиги "Индианаполис Айс".

К сожалению, филантропия Мануте не касалась спорта, так как изначально он хотел предоставить людям самое важное, поэтому в Судане до сих пор нет ни одной крытой площадки для игры в баскетбол.

Он умер в 2010 году от синдрома Стивенса-Джонсона, тяжёлого заболевания кожи.

Звезда НБА и искренний патриот. Или новая надежда из Великобритании

Сейчас в столице страны Джубе понемногу строят арену. Этим вопросом занимается Луол Денг, звезда НБА конца 2000-х и начала 2010-х годов. Луол возглавил Федерацию баскетбола страны четыре года назад и параллельно стал главным тренером национальной команды. Условия были, мягко говоря, плохими.

Лоул Денг Getty Images

"Три года назад, когда Луол Денг возглавил нашу баскетбольную федерацию, мы начинали в Найроби (столица Кении – прим.), буквально играя на бетонном полу. Я никогда не думал, что мы будем здесь, поэтому это точно один из лучших дней в моей жизни", — сказал капитан команды Куани Куани после успешного выступления на чемпионате мира.

Судьба Луола практически идентична с судьбами всех игроков, которые будут творить историю для страны в Париже. В юном возрасте он эмигрировал в Египет. Его старший брат, Аджу Денг, начал там играть в баскетбол. Вскоре эта игра понравилась и Луолу. Затем был переезд в Лондон, а в 14 лет семья переехала в США. Успехи в школе позволили ему получить приглашение в университет Дьюк, чтобы выступать за "Блу Девилз" в NCAA. В 2004 году Луол был выбран на драфте под №7 и провел 15 сезонов, за которые сыграл 902 игры, заработал 168 миллионов долларов и дважды был выбран на Матч звезд.

Баскетболист никогда не забывал о том, откуда он родом. Хотя он и играл за сборную Великобритании, иногда анонсер домашней арены клубов, за которые выступал форвард, объявлял его "The Man from Sudan". Звездный игрок унаследовал от Мануте Бола стремление к добрым делам. Денг также еще во время игровой карьеры активно занимался благотворительностью. И в Англии, и на исторической родине.

"Я очень горжусь. Когда я стал президентом Федерации баскетбола Южного Судана, я всем говорил, что моя цель — попасть на Афробаскет, затем на чемпионат мира и на Олимпиаду. Сейчас нам удалось достичь всего этого. Для меня это особенный день. Это то, что я знал, что мы можем сделать. Я знал, что для этого нужно много работать. Я всю свою жизнь хотел увидеть флаг нашей страны на Олимпиаде. Для меня это будет счастливое мгновение", — признался он, когда баскетбольная сборная завоевала путевку на Олимпиаду.

Он был и в Украине. В Днепре "желто-синие" одолели сборную Великобритании (75:66) в рамках отбора на Евробаскет-2011, а сам игрок хорошо себя проявил, набрав 17 очков за 36 минут.

Аджу Денг имел не такую ​​яркую карьеру, как брат, но всячески помогает ему. Сначала он сам тренировал сборную, ассистировал Луолу, а сейчас выполняет те же функции в штабе американца Рояла Айви.

Бывший одноклубник Медведенко и просто человек с добрым сердцем

У нас бы назвали это кумовством. Роял Айви знает Луола Денга с того момента, как британец переехал в США. Старшеклассник сразу взял опеку над новичком, подарил ему несколько пар кроссовок, поддерживал.

Его карьера в сильнейшей лиге мира была не такой удачной, как у его подопечного по школе, а сейчас шефа по работе. Он сыграл 492 игры и проводил всего 12 минут в среднем на паркете. В начале карьеры Роял даже пересекся в "Атланте" с украинцем Станиславом Медведенко.

Роял Айві Getty Images

В 33-летнем возрасте Айви решил завершить игровую карьеру и начать тренерскую. У него есть опыт работы ассистентом в "Оклахоме", "Нью-Йорке", "Бруклине", а перед прошлым сезоном присоединился к "Хьюстону". Ни у кого нет сомнений, что в скором времени этот специалист получит и должность главного в каком-нибудь коллективе НБА.

Южный Судан он возглавил в мае 2021 года. Как признавался наставник чуть позже, предложение от его друга детства началось со слов: "Слушай, а тебе не нужно работа, за которую не будут платить?".

Роял признал, что такая фраза вызвала у него смех, но желание наконец-то попробовать себя в роли наставника победила. Новаторские идеи, построение атаки и умение использовать физические данные принесли результат и на Афробаскете, и на чемпионате мира.

Кроме прекрасного умения настраивать команду на игру и вносить правки во время матча, Айви является и отличным мотиватором, и хорошим человеком. Именно это и подкупило Луола Денга еще в детском возрасте.

"Я часто отмечал праздники с его родителями. Они относились ко мне не просто как к другу сына. Такие люди навсегда оставляют след в твоей жизни.

Роял подарил мне кроссовки. Давал советы на паркете. Ты просто не можешь сказать спасибо, а потом просто забыть об этих людях", – рассказывал Денг.

Нашего цвета по всему миру

Еще одной изюминкой сборной Южного Судана будет то, что ни один игрок в составе не представляет родной чемпионат. Оно и не удивительно, как писалось выше, — страна не имеет крытых площадок нужного размера.

Все игроки осваивали азы игры в других странах — большинство в Австралии и США.

Карлик Джонс и Дей Ти Тор родились в США, Мариал Шайок — в Канаде. Еще трое родились в других странах Африки: Джексон Макои (Египет), Нуни Омот (Кения), Сандей Деч (Эфиопия). Питер Джок, Маджок Денг, Венъен Габриэль, Куани Куани, Бул Куол, Хаман Малуач появились на свет на территории Судана или Южного Судана, но до совершеннолетия (большинство в очень раннем возрасте) переехали в другие страны.

Луол Денг после избрания на пост главы Федерации баскетбола страны активно собирал информацию о игроках, поэтому и удалось сколотить такую боевую команду.

Не обошлось и без потерь. Тон Мейкер, который имеет за плечами 263 игры в НБА, родился в южно-суданском городе Вау. В 5 лет переехал в Австралию и играл за эту сборную. Провел 3 матча в квалификации к ЧМ-2019. Этого хватило, чтобы ФИБА не позволила ему помочь "Ярким звездам".

Не сможет сыграть на Олимпиаде и Бол Бол, сын Мануте Бола. Он выступал за юниорскую сборную США, но это не является нарушением, поэтому на взрослом уровне он сумел сменить сборную. Родственник легенды Южного Судана вынужден пропустить турнир по личным причинам. 24-летний Бол уступает отцу в росте (221 сантиметр против 231), но, как и Мануте, выделяется на паркете пластичностью, активностью и непредсказуемостью.

Эти три эпитета идеально подходят и для других исполнителей коллектива. Карлик Джонс запомнился всем своими перфомансами на чемпионате мира.

Веньен Габриэль сыграл 150 матчей в НБА, Мариал Шайок и Нуни Омот были звездами G-League, а сейчас отправились на более крупные контракты в Китай и Европу.

Главная сенсация ЧМ-2023 имеет все шансы стать таковой и на Олимпийских играх. Соперниками по группе будут США, Сербия и Пуэрто-Рико. Американцы уже ощутили, как непросто против этой команды, которая всего 10 лет в структуре ФИБА. От шока "звёздно-полосатых" спас нестареющий Леброн Джеймс. В прошлом году Пуэрто-Рико дожал африканцев на баскетбольном Мундиале только в овертайме. Нелегко будет и сербам.

Национальными героями они будут независимо от результатов. Но почему-то есть большая уверенность, что команда Рояла Айви полностью оправдает свое прозвище "Яркие звезды" на площадках стадиона "Пьер Моруа" в Лилле, а если выйдут в плей-офф, то и на Аккор-Арене в Париже.

Руслан Травкин для Чемпиона