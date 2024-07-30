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Свитолина уступила Крейчиковой на пути в четвертьфинал Олимпиады-2024

Олександр Булава — 30 июля, 19:12
Свитолина уступила Крейчиковой на пути в четвертьфинал Олимпиады-2024

Украинская теннисистка Элина Свитолина (31) уступила Барборе Крейчиковой из Чехии в третьем круге Олимпийских игр-2024.

Поединок длился 2 часа 48 минут и завершился со счетом 7:6(5), 2:6, 6:4. Свитолина 8 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и использовала 6 из 10 брейк-пойнтов.

Олимпийские игры-2024
 Париж, Франция
 Третий круг, 30 июля

Барбора Крейчикова (Чехия) - Элина Свитолина (Украина) 7:6(5), 2:6, 6:4

В одиночном разряде у Украины осталась Марта Костюк, которая свой матч играет против Марии Саккари из Греции. Накануне Дайана Ястремская сенсационно проиграла колумбийцы Камили Осорио и вылетела из турнира.

Чемпион проводит текстовую трансляцию четвертого соревновательного дня Олимпийских игр в Париже.

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Еліна Світоліна

Элина Свитолина — Барбора Крейчикова 6(5):7, 6:2, 4:6: онлайн-трансляция матча
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