Новиков: Если я сменил гражданство, это не значит, что я не украинец

Бывший украинский борец, представляющий Болгарию, Семен Новиков завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Париже.

В финале 26-летний Новиков уверенно победил 22-летнего представителя Ирана Алиреза Мохмадипиани – 7:0.

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После выступления он пообщался с украинскими журналистами в миксзоне.

– Хотим вас поздравить. Были ли у вас мысли, когда уже видели турнирную сетку, что может быть прекрасный украинско-болгарский финал на этой Олимпиаде?

– Спасибо. То, что мы будем с Жаном Беленюком в разных сетках, было понятно еще три месяца назад. Я представлял, что это может случиться и мечтал.

— Расстроились после полуфинала, когда Жан проиграл?

– Нет, потому что моя встреча была следующей. Не было времени расстраиваться, а после того, как я попал в финал, тем более не расстраивался, почему бы мне это делать? Это индивидуальный вид спорта.

— Как вы сейчас чувствуете свою связь с Украиной, чувствуете ли себя украинцем?

– Я родился в Украине, я чувствую себя украинцем. Если я сменил гражданство, это не значит, что я из-за этого не украинец. Моя семья живет в Украине, мои друзья живут и защищают Украину, я как могу, так и помогаю им.

— Вы из Харькова, ваши родные там?

– Нет, они живут в поселке возле Харькова. В самом городе сейчас опасно.

– Они не хотят уехать?

— Им лучше там, это Родина, они не могут, уже не тот возраст.

— Какими были первые мысли, когда вы победили? У вас были такие разные эмоции.

— Я сейчас не могу поверить, что это Олимпийские игры, возможно, с утра все пойму.

— Сегодня вы выиграли золотую медаль, могло быть для Украины, Владимир Шацких говорил, что после Токио предлагали выступать за Украину, почему вы решили не принять предложение?

— Я не хочу комментировать, что и кто мне предлагал, но не все это правда, что говорят обо мне. Когда я травмировался, все забыли обо мне, ну не все, а мои спонсоры, которые были рядом, не забыли. И я им сказал, что хочу так и так сделать, и кто что мне скажет, если это моя жизнь? А сборная Украины – это другой вопрос.

— Но это не только сборная, это страна, не жалеете?

— Я понимаю, я не хочу никого обижать, обсуждать, но не нужно слушать других людей. Не всегда то, что говорят — правда.