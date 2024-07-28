Свитолина уверенно стартовала на Олимпийских играх-2024

Украинская теннисистка Элина Свитолина (31) победила японку Моюку Утидзиму (66) в первом круге Олимпийских игр-2024 в Париже.

Поединок длился 1 час 2 минуты и завершился со счетом 6:2, 6:1.

Игра началась не в пользу Элины. Первый брейкпойнт при счете 1:1 был за японкой. Однако Свитолина быстро сумела взять матч под свой контроль и довести его до победного конца.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Первый круг, 28 июля

Элина Свитолина (Украина) - Моюка Утидзима (Япония) 6:2, 6:1

В следующем круге Свитолина сыграет против победительницы пары Джессика Пегула (США, 6) - Виктория Голубич (Швейцария, 79).

Накануне стало известно, что другая украинка Ангелина Калинина снялась с соревнований по болезни. Сегодня, 28 июля, Марта Костюк и Даяна Ястремская начнут выступление на Олимпиаде.

Напомним, Чемпион ведет текстовую трансляцию на второй день Олимпийских игр-2024.