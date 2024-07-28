Свитолина уверенно стартовала на Олимпийских играх-2024
Украинская теннисистка Элина Свитолина (31) победила японку Моюку Утидзиму (66) в первом круге Олимпийских игр-2024 в Париже.
Поединок длился 1 час 2 минуты и завершился со счетом 6:2, 6:1.
Игра началась не в пользу Элины. Первый брейкпойнт при счете 1:1 был за японкой. Однако Свитолина быстро сумела взять матч под свой контроль и довести его до победного конца.
Олимпийские игры-2024
Париж, Франция
Первый круг, 28 июля
Элина Свитолина (Украина) - Моюка Утидзима (Япония) 6:2, 6:1
В следующем круге Свитолина сыграет против победительницы пары Джессика Пегула (США, 6) - Виктория Голубич (Швейцария, 79).
Накануне стало известно, что другая украинка Ангелина Калинина снялась с соревнований по болезни. Сегодня, 28 июля, Марта Костюк и Даяна Ястремская начнут выступление на Олимпиаде.
Напомним, Чемпион ведет текстовую трансляцию на второй день Олимпийских игр-2024.