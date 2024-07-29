Майкл Фелпс: человек, которому болезнь помогла стать лучшим пловцом в истории

Накануне пятикратный чемпион мира Леон Маршан выиграл золото на дистанции 400 метров комплексным плаванием на Играх в Париже и побил установленный на Играх-2008 олимпийский рекорд американца Майкла Фелпса. По этому поводу предлагаем вспомнить ключевые моменты биографии самого успешного и титулованного олимпийца всех времен.

Майкл Фелпс родился 30 июня 1985 года в Балтиморе, штат Мэриленд, США. С самого детства у Майкла была гиперактивность, и его родители решили, что плавание поможет ему устремить свою энергию в конструктивное русло. Фелпс начал заниматься плаванием в возрасте семи лет в местном бассейне и быстро проявил свои таланты.

Уже в возрасте 10 лет он установил национальный рекорд в своей возрастной группе, что явилось началом его поразительной карьеры. Под руководством тренера Боба Боумана, ставшего его наставником на многие годы, Майкл продолжал развиваться и показывать выдающиеся результаты.

Не следует также забывать о болезни Фелпса, а именно о синдроме Марфана. Это генетическое заболевание соединительной ткани, поражающее различные системы организма, в частности скелет, глаза, сердечно-сосудистую систему и кожу. Люди с этим синдромом часто имеют высокий рост, длинные конечности и пальцы, а также проблемы со зрительными функциями.

Несмотря на столь тяжелые препятствия в жизни и спортивной карьере, наш герой сумел использовать особенности тела себе на пользу.

Старт профессиональной карьеры

Майкл Фелпс Getty Images

Майклу Фелпсу было 15 лет, когда он вошел в американскую олимпийскую команду по плаванию на Олимпиаде-2000 в Сиднее, где финишировал пятым на 200 метров баттерфляем. Через четыре года в Афинах он завоевал свое первое золото на 400 метровом комплексном плавании с мировым рекордом 4:08.26.

Следующие два дня принесли ему бронзу в эстафете 4х100 м и на 200 м вольным стилем, после чего он выиграл золото на 200-метровом баттерфляе с олимпийским рекордом 1:54.04.

В эстафете 4х200 м свободным стилем его команда завоевала золото, а затем Фелпс выиграл еще два золота - на 200-метровом комплексном плавании и на 100-метровом баттерфляе. Он не плавал в финале эстафеты 4х100 м комплексом, но команда выиграла золото с мировым рекордом, и он тоже получил медаль.

Через неделю 19-летний Фелпс завоевал пять золотых медалей и две бронзовые, став вторым в истории Олимпиад по количеству медалей после Марка Спитца.

Золотое время Фелпса

Майкл Фелпс Getty Images

В Пекине в 2008 году Майкл Фелпс выиграл восемь золотых медалей, установив мировые и олимпийские рекорды. Он выиграл на дистанциях 400 м комплексом, 200 м вольным стилем, 100 м баттерфляем, 200 м баттерфляем, 200 м комплексом, а также в эстафетах 4х100 м вольным стилем, 4х200 м вольным стилем и 4х200 м комплексом. Это достижение побило рекорд Марка Спитца, который держался 36 лет, по количеству золотых медалей, полученных на одной Олимпиаде.

На Олимпиаде 2012 года в Лондоне Фелпс начал с четвертого места на 400 м комплексом, впервые с 2000 оставшись без медали. Он получил серебро на 200 м баттерфляем и в эстафете 4х100 м вольным стилем. Затем он завоевал первое золото в Лондоне в эстафете 4х200 м вольным стилем и добавил еще одно на 200 м комплексом, побив рекорд Райана Лохте. Это увеличило количество его олимпийских медалей до 19, что сделало его рекордсменом по количеству олимпийских медалей в истории.

Затем Фелпс выиграл еще два золота на 100 м баттерфляем и в эстафете 4х100 м комплексом, завершив лондонскую Олимпиаду с шестью медалями и став самым успешным пловцом на третьих Олимпийских играх подряд.

После Олимпиады 2012 года он объявил о завершении карьеры, заявив, что "устал от спорта". Но впоследствии он вернулся в соревнования.

Финальный заплыв

Майкл Фелпс Getty Images

На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Фелпс выиграл первое золото в эстафете 4х100 м вольным стилем. Две индивидуальные золотые медали он добыл на дистанциях 200 м баттерфляем и 200 м комплексом.

В эстафете 4х200 м вольным стилем вместе с Конором Двайером, Таунли Хаасом и Райаном Лохте Фелпс завоевал еще одно золото. Его последняя индивидуальная "гонка" на 100 м баттерфляем завершилась серебром, где он уступил Джозефу Скуллингу из Сингапура.

Карьеру Фелпс завершил, выиграв золото в эстафете 4х100 м комплексом вместе с Райаном Мерфи, Коди Миллером и Натаном Адрианом, установив олимпийский рекорд со временем 3:27.95. Олимпиаду 2016 года 31-летний Майкл завершил получением еще шести медалей.

Сейчас Майкл активно занимается благотворительностью и поддерживает различные инициативы. Он продолжает работать через свой фонд, Michael Phelps Foundation, который занимается популяризацией безопасности на воде и дает уроки плавания детям из малообеспеченных семей. Кроме того, американец является активным помощником по вопросам психического здоровья и сотрудничает с организациями типа Mental Health America, чтобы уменьшить стигму вокруг проблем психического здоровья.

Фелпс также участвует в бизнесе: он сотрудничает с компанией Aqua Sphere по разработке инновационного снаряжения для плавания, включая очки и шапочки для плавания. В повседневной жизни наш герой поддерживает здоровый образ жизни, занимается спортом, медитирует и проводит много времени с семьей.