Хижняк одолел экс-украинца Акилова на Олимпиаде-2024

Украинский боксер Александр Хижняк победил Филиппа Акилова из Венгрии на старте олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 80 кг.

28-летний украинский активно начал поединок, захватил центр ринга и пытался проводить комбинации. Венгр справился со стартовым напором Хижняка и стал соответствовать контратакам. В итоге его тактика принесла успех – он выиграл раунд со счетом 3:2.

Во второй трехминутке инициатива снова была за украинцем, который превосходил оппонента в физической форме и сумел забрать раунд.

Последний раунд также оказался за Александром, который смог дожать Акилова и одержал победу раздельным решением судей.

Филипп Акилов родился в Бахмуте, а когда Россия начала наступление 24 февраля 2022 года, он находился в Мариуполе и смог через РФ уехать в Европу. Представляет Венгрию с 2023 года.

Кроме Хижняка, Украину в боксе представляет 20-летний Айдер Абдураимов (57 кг) — его поединок состоится 31 июля против болгарина Хавьера Ибаньеса Диаса. Ранее Дмитрий Ловчинский нокаутом в первом раунде уступил австралийцу Теремоану Джуниору.

Накануне Чемпиона стало известно, что Александр Усик встретился с олимпийской сборной Украины по боксу, раздал ребятам конверты с денежными премиями и пообещал заплатить из собственного кармана очень солидные призовые медали в Париже.