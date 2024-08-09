Лайлз решил досрочно закончить свои выступления на ОИ-2024. Причина – COVID-19
Американский легкоатлет Ноа Лайлз решил не продолжать свои выступления на Олимпийских играх-2024.
Об этом спортсмен сообщил в собственном аккаунте в Instagram.
"Во-первых, хочу поблагодарить Бога за то, что он помог мне пройти через эти Олимпийские игры.
Во-вторых, хочу поздравить Лецел Тебого, Кеннета Беднарека и всех остальных с отличным финальным забегом на 200 метров.
Наконец, хочу поблагодарить всех за сообщение с поддержкой. Думаю, это будет концом моей Олимпиады-2024. Это не та Олимпиада, о которой я мечтал, но она оставила в моем сердце столько радости.
Надеюсь, шоу всем понравилось. Болели вы за меня или против меня, вы должны признать, что смотрели, не правда ли? Увидимся в следующий раз", - написал Лайлз.
Напомним, на играх в Париже легкоатлет выиграл золото в беге на 100 м, а также бронзовую медаль на 200-метровке. После вчерашнего забега он признался, что заболел COVID-19.
Таким образом сегодня, 9 августа, он не поможет сборной США в эстафетном беге 4х100 метров.