Нидерландка Хассан с олимпийским рекордом выиграла марафон

Нидерландская легкоатлетка Сифан Хассан завоевала свою третью медаль на Олимпийских играх-2024.

31-летняя спортсменка выиграла женский марафон (42 км 195 м) после того, как на этой неделе завоевала бронзу на дистанциях на 5000 и 10000 метров.

Хассан пробежала дистанцию за 2 часа 22 минуты и 55 секунд, что стало новым олимпийским рекордом. Предыдущий был установлен в Лондоне-2012 эфиопкой Тики Джелан (2:23:07).

Серебряную медаль завоевала эфиопка Тигст Ассефа. Бронза – у представительницы Кении Хеллен Онсандо Обири.

1. 🥇 Сифан Хассан (Нидерланды) — 2:22,55

2. 🥈 Тигст Ассефа (Эфиопия) — 2:22,58

3. 🥉 Хеллен Онсандо Обири (Кения) - 2:23,10

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