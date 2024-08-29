Да тут целая команда: близнецы-футболисты и их след в украинском и мировом спорте

Каждый год в августе в мире отмечается Международный день близнецов. Есть они и в футболе – Максим Розенко впоминает про некоторые знаковые тандемы.

Феномен близнецов существует и изучается научными светилами. Например, близнецы разговаривают между собой на непонятном для окружения языке. Это явление называется криптофазией. А вот как называется явление, когда оба близнеца идут покорять футбольные вершины, наука еще не определилась. Но, так или иначе, они придают футболу колорита, хотя достигают, как правило, разных успехов. Это и понятно — победитель всегда один, и кому-то приходится уступать.

В украинском чемпионате в 90-х в составе Шепетовского Темпа, а затем и тернопольской Нивы играли братья Капанадзе — Автандил и Тариэл. Славу футболистов им предрекла еще акушерка в роддоме, которая, принимая роды, воскликнула: "О, да тут целая команда". Интересно, что в Темпе чаще забивал Тариэл, а в тернопольской Ниве в лучшие бомбардиры выбился Автандил.

Связано это с тем, что всю свою карьеру братья играли в полузащите, а в Ниве Автандила переквалифицировали в форварды. К слову, Автандил и учился лучше брата, часто спасая его и в школе и институте. Но на этом отличия в их жизни заканчиваются. Даже дети у них появлялись в семье по одному сценарию — сначала у обоих родились сыновья, а потом дочери.

Украинские болельщики со стажем хорошо помнят полуфинал Кубка Кубков 1975 года между киевским Динамо и нидерландским ПСВ. Тогда подопечные Валерия Лобановского выиграли двухматчевую дуэль (3:0 и 1:2), а в составе соперника на поле вышли Рене и Вилли ван дер Керкхоф — футболисты, сыгравшие на чемпионате мира-1978.

Ни в жизни, ни на футбольном поле они не были похожи характерами. Рене за свои скоростные забеги по правому флангу получил прозвище "Ракета", а за пределами футбольного поля был известен своими ночными происшествиями. А вот Вилли вел серьезный образ жизни, на поле выполнял функции плеймейкера и многие тренеры восхищались его светлой головой.

Нидерландскую эстафету у дер Керкхоф взяли де Буры — Франк и Рональд. После завершения карьеры первому досталась слава, второму — уважение. Франк провел в составе сборной своей страны 112 матчей, Рональд — 67. В конце игровой карьеры на легионерские хлеба в Катар они поехали вместе.

Близнецы Эрвин и Хельмут Кремерс из Германии имеют схожую судьбу. Оба начинали в Боруссии из Менхенгладбаха. В разные годы почти одновременно сломали руки, травмировали ноги, получили травмы стопы и ахиллесового сухожилия. И на пенсию ушли тоже одновременно, так что завидовать друг другу им не приходится.

Это если не учитывать, что Хельмут Кремер стал чемпионом мира-1974, а Эрвина не включили в заявку сборной Германии на этот турнир из-за нарушения дисциплины. Хотя больше в "бундестим" играл именно Эрвин — он провел за сборную 15 матчей, забил 3 гола. Хельмут сыграл за национальную команду 8 матчей. Еще одно отличие — амплуа. Эрвин играл в нападении, Хельмут — в защите.

Полузащитники Ларс и Свен Бендер вместе выступали за Байер Леверкузен. Оба имеют в своем активе игры за "бундестим", оба в составе олимпийской команды завоевали серебряные медали на Олимпиаде в Рио-де-Жанейо-2016. У Ларса также есть бронзовая медаль Евро-2012, которое проходило в Украине и Польше. А Свен с дортмундской Боруссией дважды выиграл Бундеслигу и Суперкубок Германии.

Хамит Алтынтоп на 10 минут старше своего брата-близнеца Халила. Братья родились в немецком Гельзенкирхене, но выступали за сборную Турции. Удачнее карьера сложилась у Хамита, который на Евро-2008 попал в символическую сборную турнира по версии ФИФА, играл за Шальке-04, Баварию, Реал и Галатасарай. Халил тоже не растерялся — выступал за Кайзерслаутерн, Шальке-04, Айнтрахт, Трабзонспор и Аугсбург. Начинали братья вместе в Ваттеншайде в 2000 году.

За сборную Швейцарии выступали братья-близнецы Дегены. Филипп даже сыграл против сборной Украины в 1/8 финала чемпионата мира в Германии-2006, а его брат Давид остался на скамейке запасных.

Филипп цементировал оборону швейцарских Арау, Базеля, Дортмундской Боруссии, Ливерпуля и Штутгарта. Давид, за исключением не очень удачной командировки в менхенгладбасскую Боруссию, всю игровую карьеру провел в Швейцарии. Вместе с братом выступал за Арау и Базель, без брата за Янг Бойз.

22 февраля 1973 года в семье тбилисских врачей Арвеладзе родились близнецы Шота и Арчил. По стопам родителей они не пошли, а записались в футбольную школу имени Месхи. Шаг за шагом ребята доросли до сборной Грузии и вместе были приглашены в турецкий Трабзонспор. Но потом пути-дороги братьев разошлись.

Арчил предпочитал синицу в руке, а вот Шота немало и небезуспешно побродил по Европе, выступал за Аякс, шотландский Рейнджерс, голландский АЗ и испанский Леванте. За сборную Грузии Шота провел 60 матчей и забил 26 голов, после чего по решению Грузинской федерации футбола за ним в сборной навечно закреплен 11-й номер.

До того, как вспыхнула звезда Мохаммеда Салаха, самыми известными футболистами Египта считались близнецы Хоссам и Ибрагим Хассан. Но, несмотря на свой родственный статус, один из них стал "энергетическим вампиром" другого. Хоссам был на голову выше своего брата по всем показателям. Он и лучшим игроком Африки становился, и рекорд по количеству матчей за свою сборную устанавливал — 160.

Когда его пригласили поиграть в Европе, то непременным условием он ставил приглашение Ибрагима. Владельцам греческого ПАОКа, а затем и швейцарского Ксамакса пришлось соглашаться. Вот только Ибрагим отрицательно влиял на имидж своей фамилии. В то время как Хоссам в поте лица отрабатывал свои деньги, Ибрагим успел завоевать славу костолома на футбольном поле. Поэтому защитника-грубияна на поле выпускали не часто. Однако брат терпел и впервые перешел в новый клуб без своего "сателлита" лишь в 34-летнем возрасте.

Украинский след

Близнецы Борис и Григорий Баранец тоже предпочитали не расставаться друг с другом и на работе. Вместе переходили в 2005 году в Спартак Ивано-Франковск, в 2006-м в Газовик-Скала и ФК Львов, в 2010 году во львовские Карпаты, в 2011-м в киевскую Оболонь, в 2013 году в Ниву Тернополь, в 2014-м в Звезду Кировоград, в 2016 году в Рух Винники.

Просто факт

Число близнецов относительно общего количества новорожденных в разных странах и на разных континентах разные, но в целом тенденция такова, что оно продолжает расти. По сравнению с 60-ми годами прошлого столетия процент рождения близнецов вырос почти в 2,5 раза. О причинах этого явления много говорят, и среди основных причин называют успехи современной медицины в области лечения бесплодия.

Максим Розенко, Чемпион