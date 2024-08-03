Бельгиец Эвенепул завоевал второе золото Олимпиады-2024

Бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул одержал победу на мужской групповой гонке на Олимпийских играх-2024 в Париже.

За 3 км до финиша у бельгийца произошел прокол колеса, на замену велосипеда он потратил 20 секунд и смог сохранить более минуты преимущества над соперниками.

Для Эвенепула это вторая победа на Играх в Париже. Накануне бельгиец торжествовал в гонке с раздельным стартом . Он стал первым в истории мужчиной, выигравшим две золотые медали в двух видах велошосе на одной Олимпиаде.

Дрэгое и третье место разделили представители Франции Валентин Мадуа и Кристоф Ляпорт.

Отметим, что гонщики преодолели 273 км, набор высоты составил 2800 метров, включавшее восхождение на Монмарт. Финишировали гонки кругами в Париже.

1. 🥇 Ремко Эвенепул (Бельгия) – 6:19:34.

2. 🥈 Валентин Мадуа (Франция) – 6:20:45.

3. 🥉 Кристоф Ляпорт (Франция) – 6:20:50.

Накануне эльгийский велогонщик Ремко Эвенепул получил золото в гонке с раздельным стартом.

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