Американец Гэнкок стал 4-кратным чемпионом Олимпийских игр

Американец Винсент Гэнкок завоевал золото Олимпийских игр-2024 в стендовой стрельбе среди мужчин.

Представитель США одержала четвертую победу на Олимпиаде (Пекин-2008, Лондон-2012 и Токио-2020). В финале в Париже-2024 35-летний спортсмен обойдя своего земляка Коннера Линна Принса на один балл.

Бронза на счету Ли Мэн Юань из Китайского Тайбэя.

1. 🥇 Винсент Генкок (США) - 58;

2. 🥈 Коннер Линн Принс (США) - 57;

3. 🥉 Ли Мэн Юань (Китайский Тайбэй) - 45.

Напомним, Украину в стендовой стрельбе представляет Ирина Маловичко, которая накануне заняла 22 строчку в первый день квалификации. В воскресенье, 4 августа, в 10.30 состоится второй день отборочного этапа, в котором проведут еще две стрельбы.

За всеми главными событиями 8 дня Олимпийских игр-2024 удобно наблюдать в текстовой трансляции на Чемпионе.