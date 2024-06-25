Украина получила четыре лицензии на Олимпийские игры-2024

Сборная Украины по дзюдо получила четыре лицензии на Олимпийские игры-2024, которые пройдут в Париже.

Об этом говорится на сайте Международной федерации дзюдо.

После официального закрытия рейтингов четыре представителя Украины квалифицировались на ОИ-2024 — два в мужских и два в женских весовых категориях.

В Париже будет соревноваться Дильшот Халматов (60 кг), Богдан Ядов (66 кг), Елизавета Литвиненко (78 кг) и Дарья Билодид (57 кг), которая является бронзовым призером Олимпийских игр в Токио.

Как стало известно Общественному в весовой категории 78 кг, сразу две украинки были проходными по рейтингу — Елизавета Литвиненко и Юлия Курченко. Из-за ограничений в сборной Украины приняли решение избрать Литвиненко.

Ранее представители Украины направили совместное письмо Международному олимпийскому комитету (МОК) и Международной федерации дзюдо (IJF) об отстранении российских дзюдоистов от выступления на Олимпийских играх-2024.