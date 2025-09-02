Директор Сокола: "Были мысли заявиться в чемпионате Румынии"

Директор ХК Сокол Вячеслав Лецкан рассказал, будут ли киевляне выступать в чемпионате соседней страны

На днях в украинском инфопространстве появилась новость, что киевский Сокол со следующего сезона будет выступать в чемпионате Румынии.

В свое время украинская команда довольно успешно играла в чемпионате соседней страны. Было, правда, это в далеком 1938 году, когда "Драгош Воде" из Черновцов стал чемпионом Румынии, а еще одна команда из столицы Буковины "Ян" завоевала бронзовые награды первенства. В то время Черновцы входили в состав Румынии, поэтому сравнивать это с Соколом будет не очень корректно.

На фоне слухов, корреспондент "Чемпиона" Максим Розенко расспросил директора Сокола Вячеслава Лецкана, действительно ли мы можем увидеть киевлян в турнире соседней страны, и какие амбиции имеет Сокол накануне старта сезона.

– Вячеслав, информация о выступлении Сокола в чемпионате Румынии соответствует действительности?

– Разговоры на эту тему начались еще в мае, когда в Румынии проходил чемпионат мира в дивизионе І. Причем эту идею предложила румынская сторона. Мы ее обдумали, провели переговоры с Федерацией хоккея Украины и в начале августа подали запрос об участии в румынскую федерацию. Нам ответили, что, учитывая сроки, это уже технически невозможно. Но уточнили, что можно рассматривать эту опцию на сезон 1926/27.

– Процесс перехода в соседний чемпионат действительно инициировала букмекерская компания, которая является спонсором Сокола и имеет профильный бизнес в Румынии?

– Это полный бред, который выдумал автор фейковой новости. Беттинговая компания была не в курсе наших переговоров с румынами. Никакого влияния на эту историю не имела.

– Почему Сокол только в августе подал заявку на участие в чемпионате Румынии?

– Потому что нужно было решить вопрос с ФХУ и оценить эту возможность с разных сторон. В любом случае, Сокол рассматривал эту историю как дополнительную возможность развивать наших украинских хоккеистов. Мы не собирались усиливаться легионерами, ведь в межсезонье достаточно укрепили свой состав. В Румынии есть несколько качественных команд, матчи с которыми позволили бы нашим игрокам развиваться.

– Анализировали, на какой результат Сокол может рассчитывать в чемпионате Румынии?

– Кстати, они очень тщательно расспрашивали нас, каким будет наш состав. Чтобы мы не были слабоваты для чемпионата. Я считаю, что Сокол бы боролся за выход в полуфинал-финал плей-офф. Речь шла о нашем участии в регулярном первенстве, где нам нужно будет играть два круга по 8 матчей и матчи на вылет.

Чемпионат Румынии начинается уже 6 сентября, поэтому мы могли сыграть 5 матчей до старта чемпионата Украины. А потом была идея приезжать на два спаренных матча в Румынию раз в две недели.

– Насколько в этом случае пришлось бы увеличивать бюджет клуба?

– Кардинальных изменений бы не было. Была договоренность с румынской стороной, что мы играли бы на домашних площадках команд-соперниц. То есть, не надо было бы платить за лед, судей и нести другие организационные расходы по проведению матчей. Расходную часть бюджета увеличили бы исключительно переезды.

– Через год планируете вернуться к идее участия в чемпионате Румынии или, возможно, будете рассматривать Балтийскую лигу, где в ближайшем сезоне должен дебютировать Киев Кэпиталз?

– Балтийскую лигу мы не рассматривали. Считаю, что она не сильнее нашей. Если бы мы получили от Балтийской лиги предложение выставить там Сокол, не видели бы в этом смысла. Относительно участия в чемпионате Румынии, то об этом будем думать уже весной 2026 года.

– Когда началась полномасштабная война, рассматривалась возможность участия Сокола в чемпионате Польши. Что тогда помешало реализовать эту идею?

- Да, у нас было приглашение от поляков. Планировалось сделать команду на базе Сокола. Усилить ее другими ведущими украинскими хоккеистами. Чтобы, в свою очередь, на ее основе сделать национальную сборную Украины. В Польше более конкурентный чемпионат, чем в Балтийской лиге или чемпионате Румынии. Много легионеров – шведы, финны, кое-где – канадцы. На этом уровне наша команда должна была прогрессировать. К сожалению, мы не смогли собрать вместе спонсоров, которые бы финансировали этот амбициозный проект.

– Какой нужно иметь бюджет, чтобы достойно выступать в чемпионате Польши сейчас?

– Около миллиона евро. Для чемпионата Румынии было бы достаточно 600-700 тысяч евро. По моему мнению, со своим нынешним составом, в Польше мы бы боролись за 4-6 места. Для большего нам бы не хватало качественных украинских игроков. А, например, в Балтийской лиге мы бы боролись с Киев Кэпиталз за первое место.

– Недавно Сокол вернулся из зарубежного турне, в рамках которого провел контрольные матчи в Словакии и Польше. Какие выводы можно сделать из этого вояжа?

– В Словакии мы сыграли 1:1 и уступили лишь в серии буллитов местному Гуменне. В этой стране реально высокий уровень хоккея. Гуменне сейчас выступает во втором по силе дивизионе. Но с амбициями вернуться в экстралигу. Ее игроки минимально зарабатывают по 2000 евро в месяц. Лидеры – больше. Скажу откровенно: у нас очень мало игроков сборной Украины, кто выступает в Европе и зарабатывает такие деньги.

Надеюсь, что это турне, где мы также дважды обыграли польский Сянок 3:1 и 6:2 и уступили Полонии 2:3, пойдет на пользу Соколу уже в чемпионате Украины.

– ... контуры которого еще размыты. Уже известно, сколько команд будет участвовать в национальном первенстве?

– ФХУ утверждает, что формат будет таким, как и в прошлом чемпионате: 6 команд - 6 кругов и плей-офф.

Состав участников понятен: Сокол, Кременчуг, Киев Кэпиталз, Днепр Херсон, Шторм Одесса. Шестой команды пока нет. Ею может стать Тризуб или Крижинка. С шестой командой в чемпионате Украины каждый год проблемы, которые решаются почти в последний момент.

– Каким будет бюджет Сокола?

– Будет немного больше, чем в прошлом сезоне. Конкретизировать не готов (по оценкам Чемпиона, в прошлом сезоне Сокол имел бюджет на уровне 450 тысяч долларов. – Максим Розенко.).

К сожалению, никуда не делась тенденция дефицита украинских игроков. Отечественные клубы вынуждены платить зарплаты в 1500, а иногда и 2000 долларов хоккеистам, которые бы в Европе не нашли предложений на 1200 евро.

– Каким будет средний возраст игроков Сокола?

– 23-25 лет. У нас очень много молодежи. Опытных игроков осталось мало. Толстушко – 34 года, Ромащенко – 32, Захарову – 31.

Кстати, считаю это одной из причин нашего неудачного выступления в плей-офф прошлого сезона. Тогда молодежи не хватило опыта игры в решающих матчах.

В этом сезоне будем бороться за чемпионство.