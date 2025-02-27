Бюджеты клубов до 700 тысяч долларов: как живет во время войны украинский хоккей

В чемпионате Украины по хоккею в текущем сезоне принимают участие 6 команд.

Негативные тенденции неизменны. Легионеры выступают только за Киев Кэпиталз. Украинские игроки с достаточным уровнем мастерства предпочитают играть в более конкурентных восточноевропейских лигах – Польше, Словакии, Чехии. Наша талантливая молодежь тоже уехала за границу и сейчас выступает за команды U-20 в той же Польше, Чехии, Словакии и Финляндии.

В чемпионате Украины задействованы игроки с меньшим исполнительским мастерством. Катастрофически не хватает высококлассных хоккеистов, на примере которых могли бы профессионально расти остальные игроки. Даже среднего уровня игроков откровенно не хватает на 6 команд, что, в свою очередь, поднимает рынок труда.

По информации "Чемпиона", сейчас ведущие игроки в Соколе, Киев Кэпиталз и одесском Шторме получают заработную плату в размере около 1000 долларов в месяц.

"Некоторые хоккеисты настаивают, чтобы им повышали зарплату, угрожая переходом в команду-конкурента. Просят 1500 долларов в месяц, хотя в той же Польше с их уровнем мастерства не факт, что могли бы претендовать на 500 долларов" – на условиях анонимности рассказывает нам один из руководителей украинского хоккейного клуба.

ХК Кременчук ФХУ

В итоге зарплаты, а соответственно и бюджеты клубов понемногу растут. В регулярном чемпионате турнирную таблицу уверенно возглавляет Сокол, чей бюджет составляет около 450 тысяч долларов. У дебютанта первенства Шторма он даже больше – 550-600 тысяч долларов. У Киев Кэпиталз в прошлом сезоне клубный бюджет составлял около 700 тысяч долларов. У Кременчуга он немного меньше. Этот квартет и разыграет медали первенства в плей-офф. У Сокола, Киев Кэпиталз и Шторма есть возможность бронирования игроков. Эту опцию они должны подтверждать каждые 3 месяца.

Днепр из Херсона имеет бюджет на уровне 200 тысяч долларов. Еще меньше у киевской Крыжинки.

Главные расходные части бюджетов – зарплаты игроков и персонала. Значительная статья расходов – аренда льда. Это примерно 6000 гривен в час. 45 000 в неделю (7,5 часов). 180 000 в месяц. И около 1,5 миллиона гривен на сезон (8 месяцев). Еще одна статья – экипировка, стоимость которой может составлять до 35-40 тысяч долларов на сезон.

Максим Розенко, Чемпион