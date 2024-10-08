Украинец Челоч начнет сезон в составе команды ECHL

Украинский хоккеист Артур Чолоч вошел в список игроков Тахо Найтс Монстерс, которые начнут подготовку к сезону ECHL-2024/25.

Об этом сообщила клубная пресс-служба.

21-летний Чолач был избран на драфте НХЛ-2021 под №190 командой Вегас Голден Найтс. Он стал первым украинцем с 2007 года, который был избран на драфте.

Вегас имеет на него права до июля 2025 года. Тахо летом договорился о сотрудничестве с клубом НХЛ. К команде лиги ECHL он присоединился с Гендерсон Силвер Найтс, играющего в АХЛ – второй по силе лиге Северной Америки.

В Украине Чолач выступал за Белый Барс и Сокол. Артур играл за сборную Украины в квалификации на Олимпиаду-2026, но за 3 игры защитник очков не набрал.