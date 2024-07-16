Чолач перешел в фарм-клуб команды НХЛ
Защитник сборной Украины Артур Чолач подписал контракт с Гендерсоном Сильвером Найтсом, который выступает в Американской хоккейной лиге.
Об этом сообщила пресс-служба команды.
Контракт рассчитан на сезон-2024/25.
Ранее Чолач, которого Вегас выбрал на драфте в 2021 году, выступал в юниорских лигах Канады и США. Прошлый сезон 21-летний игрок провел в команде Су-Фолс, набрав 15 очков в 54 матчах.
Добавим, что АХЛ является вторым по силе хоккейным турниром Северной Америки после НХЛ.