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Чолач перешел в фарм-клуб команды НХЛ

Владислав Уткін — 16 июля, 13:40
Чолач перешел в фарм-клуб команды НХЛ

Защитник сборной Украины Артур Чолач подписал контракт с Гендерсоном Сильвером Найтсом, который выступает в Американской хоккейной лиге.

Об этом сообщила пресс-служба команды.

Контракт рассчитан на сезон-2024/25.

Ранее Чолач, которого Вегас выбрал на драфте в 2021 году, выступал в юниорских лигах Канады и США. Прошлый сезон 21-летний игрок провел в команде Су-Фолс, набрав 15 очков в 54 матчах.

Добавим, что АХЛ является вторым по силе хоккейным турниром Северной Америки после НХЛ.

АХЛ Вегас НХЛ Чолач

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