Чолач перешел в фарм-клуб команды НХЛ

Защитник сборной Украины Артур Чолач подписал контракт с Гендерсоном Сильвером Найтсом, который выступает в Американской хоккейной лиге.

Об этом сообщила пресс-служба команды.

Контракт рассчитан на сезон-2024/25.

The Silver Knights have signed defenseman Artur Cholach to an AHL contract for the 2024-25 season! ✍️



📸: Adam Thury/Sioux Falls Stampedehttps://t.co/64Sw1uQXw4 — Henderson Silver Knights (@HSKnights) July 15, 2024

Ранее Чолач, которого Вегас выбрал на драфте в 2021 году, выступал в юниорских лигах Канады и США. Прошлый сезон 21-летний игрок провел в команде Су-Фолс, набрав 15 очков в 54 матчах.

Добавим, что АХЛ является вторым по силе хоккейным турниром Северной Америки после НХЛ.