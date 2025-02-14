США разгромили Финляндию во втором матче Турнира четырех наций

В ночь с 13 на 14 февраля в канадском Монреале состоялся второй тур Турнира четырех наций, который призван заменить традиционный Матч всех звезд НХЛ.

Сборная США одержала разгромную победу над Финляндией, забросив сразу шесть шайб в ответ на одну от соперника.

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Отметим, что четырьмя точными бросками отметились два брата, имеющие украинские корни – Мэттью и Брэйди Ткачуки.

Турнир четырех наций-2025

2 тур, 14 февраля

Финляндия – США 1:6 (1:1, 0:1, 0:1, 0:4)

Шайбы: 1:0 – 7:31 Йокихарью, 1:1 – 10:21 Ткачук Б., 1:2 – 37:04 Болди, 1:3 – 40:15 Ткачук М., 1:4 – 40:26 Генцел, 1:5 – 43:00 Ткачук Б., 1:6 – 51:13 Ткачук М.

Накануне Канада в овертайме обыграла Швецию в матче-открытии. До конца Турнира четырех наций осталось еще два поединка – 3 тур, в котором сыграют США – Канада и Швеция – Финляндия, а также финал.

Финалист определится по итогам турнирной таблицы, в которой сейчас лидирует США с тремя очками. Канада имеет 2 зачетных балла, а Швеция – 1. Отметим, что обе заключительные игры соревнований состоятся в американском городе Бостон.