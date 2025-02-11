Турнир четырех наций: альтернатива Матчу звезд НХЛ и репетиция Олимпиады

В среду, 12 февраля (в Украине уже будет четверг), в США и Канаде стартует Турнир четырех наций. В соревновании примут участие сильнейшие хоккеисты США, Канады, Швеции и Финляндии, выступающие в Национальной хоккейной лиге.

Турнир заменит традиционный Матч всех звезд.

Игроки НХЛ возвращаются к участию в Олимпийских играх, после того как пропустили соревнования в Пхенчхане-2018 и Пекине-2022. Нынешний турнир пройдет за год до Игр в Милане (6–22 февраля) и станет своеобразной генеральной репетицией для команд перед возвращением в олимпийскую семью.

Не все сильнейшие

Изначально идея НХЛ заключалась в том, чтобы собрать на этом турнире четыре сильнейшие сборные, отталкиваясь от рейтинга ИИХФ.

2 февраля 2024 года комиссар НХЛ Гэри Беттмэн официально объявил о проведении турнира в 2025 году. Первые два места на момент объявления занимали Канада и Финляндия, на третьем располагалась Россия, на четвертом – США. Если с Россией все было понятно заранее, то Германия, пятая в рейтинге, просто не смогла бы собрать достаточное количество игроков клубов НХЛ для участия. Поэтому последняя путёвка была отдана Швеции, которая на данный момент – 6-я.

NHL

Российские спортсмены сейчас отстранены от олимпийского движения (на летних Играх-2024 в Париже выступали единицы, под нейтральным флагом), а на чемпионатах мира, Европы и других международных соревнованиях, они пусть и представлены в более широком составе, но исключительно в нейтральном статусе, без флага и гимна.

Что касается хоккея – тут прослеживается тенденция, когда НХЛ и ИИХФ (Международная федерация хоккея) вступили в конфликт относительно сборной России. Если федерация последовательно отстаивает точку зрения, что России не место в мировом хоккее, пока продолжается война в Украине, то боссы НХЛ оперируют совсем другими критериями. Турниры без звезд, вроде Овечкина, Малкина, Панарина и прочих, теряют в привлекательности, а значит, не так прибыльны с финансовой точки зрения. Поэтому сборная России должна участвовать в крупнейших турнирах, как российские игроки продолжают выступать на аренах Северной Америки в играх НХЛ. Пока эту идею не удалось реализовать...

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И если на Турнир четырех наций россиян не допустили сами боссы НХЛ, то перед Советом ИИХФ было уже определенное давление лиги на федерацию. На заседании, которое состоялось 3-4 февраля, решался вопрос об участии российских клубных и сборных команд в турнирах под эгидой ИИХФ в сезоне 2025/26. Предполагалось, что там же может решиться вопрос и об участии россиян в олимпийском турнире Милан-2026. В частности, в качестве давления было воспринято то, что НХЛ собирается в 2028-м году провести Кубок мира без международной федерации.

И, по слухам, сделано это именно с целью пригласить на турнир российскую команду.

Последовательная позиция ИИХФ и скандинавов

Впрочем, ИИХФ на шантаж не поддалась – отстранение сборных России и Беларуси на новый сезон продлили. Правда, с одним "но". Решать судьбу российской хоккейной команды конкретно на олимпийском турнире Милан-2026 будет Международный олимпийский комитет. Это произойдет после выборов президента МОК 19-21 марта.

Что касается чемпионатов мира среди мужчин и женщин в разных возрастных категориях и других турниров, то тут позиция ИИХФ непреклонна. Интересно, что категорически против возвращения россиян выступили представители Швеции и Финляндии.

"Мы, шведские хоккеисты, поддерживаем это решение, которое абсолютно необходимо в сложившейся ситуации. Приятно уже знать условия проведения чемпионата мира в следующем сезоне", – отметил глава федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон.

Важно, что и Швеция, и Финляндия последовательно выступают против возвращения российских хоккеистов в число участников чемпионата мира. Такую же позицию они озвучивали в 2024-м, а еще в марте 2022-го, сразу после вторжения, совместно с Чехией приняли решение не приглашать россиян на Еврохоккейтур.

Аналогичную позицию высказал и генеральный директор Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс:

"Мы выслушали речь Павла Буре (специального представителя Федерации хоккея России по международным делам. – ред.). Была ли она убедительной? У нас были и другие, более убедительные аргументы, и благодаря им решение было принято. Большего я не могу сказать".

Регламент – групповой турнир и сразу же финал

Проведение нынешнего турнира значительно изменило календарь НХЛ.

Если ранее пауза, связанная с проведением Матча всех звезд составляла всего 6-7 дней, то на сей раз – 12. Последние игры перед паузой прошли в воскресенье, 9 февраля, а следующие запланированы на субботу, 22 февраля. Достаточно беспрецедентный случай для НХЛ.

Организаторы умудрились втиснуть групповой турнир – по три матча для каждой команды, всего шесть игр, а также седьмая, заключительная, финальная игра. В ней сойдутся сборные, которые заняли 1 и 2 места по итогам группового турнира.

На групповом этапе команды получат три очка за победу в основное время, два очка за победу в овертайме или серии буллитов, одно очко за поражение в овертайме или серии буллитов и ноль очков за поражение в основное время.

Стоит отметить, что при ничейном результате на групповом этапе запланирован 10-минутный овертайм в формате "3 на 3" до первой заброшенной шайбы, за которым следует серия буллитов из трех бросков, если победитель не выявлен.

В рещающем матче овертайм будет проходить в формате "5 на 5" с 20-минутными периодами до первой заброшенной шайбы.

Формат – максимально приближенный к НХЛ.

Остается добавить, что игры первого и второго тура пройдут в Монреале, а третьего тура и финальный матч – в Бостоне.

Без Пьетранджело, но с обилием суперзвезд

Пожалуй, единственной громкой потерей турнира станет отсутствие Алекса Пьетранджело. Канадский защитник не сможет принять участие в соревновании из‑за проблем со здоровьем. Об этом было объявлено еще в конце января.

В то же время успел восстановиться другой легендарный защитник "Кленовых листьев" – Дрю Даути, который пропустил большую часть сезона из-за перелома щиколотки и успел сыграть в "регулярке" лишь несколько матчей.

Дрю Дауті (справа) та Сідні Кросбі Hockey Canada

Любопытно, что НХЛ не настаивает на обязательном участии игроков в турнире.

28 января вице‑комиссионер лиги Билл Дэйли заявил, что руководство НХЛ не будет наказывать хоккеистов лиги, которые откажутся от участия в Турнире четырех наций. При этом согласно правилам НХЛ, в случае отказа от участия в Матче звёзд хоккеисты должны пропустить одну игру регулярного чемпионата. По словам Дэйли, для сборных на Турнире четырех наций, который в текущем сезоне заменит Матч звезд, это правило применяться не будет.

Впрочем, это правило никак не повлияло на остальных звезд, которых в каждой команде великое множество. А в сборной Канады, и вовсе, из-за обилия игроков с приставкой "супер" едва не возник конфликт с выбором капитана. В итоге, с почетной нашивкой С на форме будет играть форвард Питтсбурга Сидни Кросби. Претендентом был также Коннор Макдэвид, но выбор однозначно сделали в пользу Кросби, несмотря на то, что игрок будет самым возрастным хоккеистом на турнире. В свою очередь, Макдэвид и Кэйл Макар стали альтернативными капитанами.

Также особое внимание публики на турнире будет приковано к Микаэлю Гранлунду, Арттури Лехконену и Микко Рантанену из сборной Финляндии, Джей Ти Миллеру, братьям Брэди и Мэттью Ткачукам из команды США, шведам Элиасу Линдхольму и Мике Зибанеджаду. Впрочем, каждый игрок в составе каждой команды на этом турнире достоин особого внимания.

Расписание турнира

13 февраля

03:00 (время киевское). Швеция – Канада.

14 февраля

03:00. Финляндия – США.

15 февраля

20:00. Швеция – Финляндия.

16 февраля

03:00. Канада – США.

17 февраля

20:00. Финляндия – Канада.

18 февраля

03:00. США – Швеция.

21 февраля

03:00. Финал.

Составы команд

Сборная Канады:

Вратари: Джордан Биннингтон (Сент-Луис), Эдин Хилл (Вегас), Сэм Монтембо (Монреаль).

Защитники: Кейл Макар (Колорадо), Джош Моррисси (Виннипег), Колтон Парэйко (Сент-Луис), Трэвис Санхайм (Филадельфия), Ши Теодор (Вегас), Девон Тэйвз (Колорадо), Дрю Даути (Лос-Анджелес).

Нападающие: Сэм Беннетт (Флорида), Энтони Чирелли (Тампа-Бэй), Сидни Кросби (Питтсбург), Брэндон Хагель (Тампа-Бэй), Сет Джарвис (Каролина), Трэвис Конечны (Филадельфия), Натан Маккиннон (Колорадо), Брэд Маршан (Бостон), Митч Марнер (Торонто), Коннор Макдэвид (Эдмонтон), Брейден Пойнт (Тампа-Бэй), Сэм Райнхарт (Флорида), Марк Стоун (Вегас).

Главный тренер: Джон Купер (Тампа-Бэй).

Сборная Финляндии

Вратари: Кевин Ланкинен (Ванкувер), Укко-Пекка Луукконен (Баффало), Юусе Сарос (Нэшвилл).

Защитники: Хенри Йокихарью (Баффало), Эса Линделль (Даллас), Олли Мяяття (Юта), Нико Миккола (Флорида), Расмус Ристолайнен (Филадельфия), Урхо Вааканайнен (Рейнджерс), Юусо Вялимяки (Юта).

Нападающие: Себастьян Ахо (Каролина), Йоэль Армиа (Монреаль), Александр Барков (Флорида), Микаэль Гранлунд (Даллас), Эрик Хаула (Нью-Джерси), Роопе Хинц (Даллас), Каапо Какко (Сиэтл), Патрик Лайне (Монреаль), Арттури Лехконен (Колорадо), Антон Лунделль (Флорида), Ээту Луостаринен (Флорида), Микко Рантанен (Каролина), Теуво Терявяйнен (Чикаго).

Главный тренер: Антти Пеннанен.

Сборная США

Вратари: Коннор Хеллебайк (Виннипег), Джейк Эттингер (Даллас), Джереми Свейман (Бостон).

Защитники: Брок Фэйбер (Миннесота), Адам Фокс (Рейнджерс), Ноа Хэнифин (Вегас), Куинн Хьюз (Ванкувер), Чарли Макэвой (Бостон), Джейккоб Славин (Каролина), Зак Веренски (Коламбус).

Нападающие: Мэтт Болди (Миннесота), Кайл Коннор (Виннипег), Джек Айкел (Вегас), Джейк Гюнцель (Тампа-Бэй), Джек Хьюз (Нью-Джерси), Крис Крайдер (Рейнджерс), Дилан Ларкин (Детройт, Остон Мэттьюс (Торонто), Джей Ти Миллер (Рейнджерс), Брок Нельсон (Айлендерс), Брэди Ткачук (Оттава), Мэттью Ткачук (Флорида), Винсент Трочек (Рейнджерс).

Главный тренер: Майк Салливан (Питтсбург).

Сборная Швеции

Вратари: Самуэль Эрссон (Филадельфия), Филип Густавссон (Миннесота), Линус Улльмарк (Оттава).

Защитники: Расмус Андерссон (Калгари), Юнас Бродин (Миннесота), Расмус Далин (Баффало), Маттиас Экхольм (Эдмонтон), Густав Форслинг (Флорида), Виктор Хедман (Тампа-Бэй), Эрик Карлссон (Питтсбург).

Нападающие: Виктор Арвидссон (Эдмонтон), Йеспер Братт (Нью-Джерси), Лео Карлссон (Анахайм), Йоэль Эрикссон Эк (Миннесота), Филип Форсберг (Нэшвилл), Адриан Кемпе (Лос-Анджелес), Элиас Линдхольм (Бостон), Вильям Нюландер (Торонто), Густав Нюквист (Нэшвилл), Элиас Петтерссон (Ванкувер), Лукас Рэймонд (Детройт), Рикард Ракелль (Питтсбург), Мика Зибанеджад (Рейнджерс).

Главный тренер: Сэм Халлам.

Где смотреть

Прямые трансляции онлайн в Украине будет показывать телеканал Setanta Sports Ukraine.