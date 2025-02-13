Канада выиграла первый в истории матч Турнира четырех наций, обыграв в овертайме Швецию

В ночь на четверг, 13 февраля, в Монреале стартовал Турнир четырех наций, который призван заменить традиционный Матч всех звезд НХЛ.

Турнир открывала игра между сборными Канады и Швеции. И команды идеально поделили между собой периоды основного времени матча.

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В первом канадцы победили 2:0, во втором была ничья 1:1, а в третьем шведы ответили своими двумя шайбами.

Поэтому победитель первого в истории поединка Турнира четырех наций должен был решиться в овертайме. И именно это и произошло! На седьмой минуте Митчелл Марнер принес Канаде победу.

Первой звездой матча стал Сидни Кросби, который записал на свой счет три голевые передачи. Особо стоит отметить его первый ассист на Нейтона МакКиннона: получив шайбу у ворот, капитан Питтсбурга в развороте отдал ее под бросок, который завершился голом.

Турнир четырех наций-2025

1 тур, 13 февраля

Канада – Швеция 4:3 ОТ (2:0, 1:1, 0:2, 1:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 1 МакКиннон (большинство), 2:0 – 14 Маршан, 2:1 – 30 Бродин, 3:1 – 38 Стоун, 3:2 – 42 Кемпе, 3:3 – 49 Эрикссон, 4:3 – 67 Марнер.

Канада возглавила турнирную таблицу, заработав два очка. Швеция с одним баллом расположилась второй.

Турнир продолжится завтра, когда сыграют другие два участника, Финляндия и США.