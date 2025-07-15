Четыре шага до плей-офф: Сборная Украины назвала состав на последние матчи первого этапа Лиги наций 2025

Сборная Украины по волейболу определилась с составом на третью неделю Лиги наций 2025.

Об этом сообщает Суспільне Спорт.

По сравнению с составом на вторую неделю, Украина внесла два изменения в заявку: Сергея Евстратова на позиции пасующего заменил Юрий Синица, а вместо доигровщика Александра Наложного вызов получил Евгений Кисилюк.

Состав сборной Украины

Пасующие: Виталий Щитков, Юрий Синица

Виталий Щитков, Юрий Синица Диагональные: Василий Тупчий, Владимир Тевкун

Василий Тупчий, Владимир Тевкун Доигровщики: Дмитрий Янчук, Илья Ковалев, Тимофей Полуян, Евгений Кисилюк

Дмитрий Янчук, Илья Ковалев, Тимофей Полуян, Евгений Кисилюк Центральные блокировщики: Юрий Семенюк, Валерий Тодуа, Александр Коваль, Андрей Челеняк

Юрий Семенюк, Валерий Тодуа, Александр Коваль, Андрей Челеняк Либеро: Александр Бойко, Ярослав Пампушко

Напомним, украинцы одолели США, в невероятном матче победили Кубу и Японию, не оставили шансов Турции, одолели Болгарию, а также обидно проиграли Бразилии, Ирану и Франции.

Отметим, что для выхода в плей-офф нужно завершить турнир в первой восьмерке. Украина после двух недель идет на 6 месте. Девятая Куба отстает на два очка.

Третью и одновременно заключительную игровую неделю первого этапа украинская сборная проведет в словенской Любляне с 16-го по 20-е июля. Там соперниками сборной Украины станут команды Нидерландов, Италии, Сербии и Канады.