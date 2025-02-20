В ожидании Трампа: США и Канада определят победителя первого Турнира 4-х Наций

Сборные Канады и США сыграют в финале Турнира четырех наций, которой принимают Монреаль и Бостон.

Матч состоится в ночь на 21 февраля, в 3:00 по киевскому времени на арене "ТД Гарден" в Бостоне.

Турнир, в котором, кроме финалистов, участвовали Швеция и Финляндия, проходит впервые и является своеобразной заменой Матча всех звезд НХЛ.

Сначала команды, в которых собраны лучшие представители из клубов НХЛ, сыграли групповой этап в один круг – каждый с каждым. После чего первые два места получили возможность сыграть в решающей игре.

США и Канада встречались во 2 туре, американцы одержали убедительную победу (1:3), тем самым обеспечив себе место в финале.

Градус поединка зашкаливал. Игра началась с того, что канадские болельщики в Монреале освистали "Звездно-полосатый флаг". За первые девять секунд было проведено три драки.

Уже на третьей секунде матча хоккеисты устроили схватку - выяснять отношения начали форварды Мэтью Ткачук (США) и Брэндон Хейгел (Канада). После них через несколько секунд между собой решили подраться Брэден Ткачук (младший брат Мэтью) и Сэм Беннетт. Параллельно с ними драка также возникла между Джей Ти Миллером и Колтоном Парейко.

Генменджер сборной США Билл Герин программе "America's Newsroom" прокомментировал, была ли драка вызвана освистыванием, предварительным обострением страстей между игроками или политическими разногласиями между США и Канадой.

"Думаю, всего понемногу. Канада и США - это огромное соперничество в хоккее, – сказал он. – Я думаю, в этом есть немного политического оттенка. Это просто время, в которое мы живем. Думаю, наши ребята использовали это как вдохновение. Если вы позволите этому взять над вами верх, тогда у вас будут проблемы. Но я действительно думаю, что игроки использовали это как вдохновение", – отметил функционер.

Специалист не исключает появление на трибунах "ТД Гарден" президента США Дональда Трампа.

"Мы были бы рады, если бы президент Трамп присутствовал. У нас есть комната, полная гордых американских игроков, тренеров и персонала, – сказал он. "И послушайте, мы просто пытаемся представить нашу страну как можно лучше".

Также Герин отметил интенсивность игры между двумя командами, назвав ее "самым высоким уровнем хоккея, в который когда-либо играли".

Канадцы же решали свою судьбу в последней игре против Финляндии и победили со счетом 5:3.

Групповой этап

Швеция – Канада 3:4 (ОТ)

3:4 (ОТ) Финляндия – США 1:6

1:6 Швеция – Финляндия 3:4 (ОТ)

3:4 (ОТ) Канада – США 1:3

1:3 Финляндия – Канада (3:5)

(3:5) США – Швеция 1:2

Составы команд

Сборная Канады

Вратари: Джордан Биннингтон (Сент-Луис), Эдин Хилл (Вегас), Сэм Монтембо (Монреаль).

Защитники: Кейл Макар (Колорадо), Джош Моррисси (Виннипег), Колтон Парейко (Сент-Луис), Трэвис Сангайм (Филадельфия), Ши Теодор (Вегас), Девон Тэйвз (Колорадо), Дрю Даути (Лос-Анджелес).

Нападающие: Сэм Беннетт (Флорида), Энтони Чирелли (Тампа-Бэй), Сидни Кросби (Питтсбург), Брэндон Хагель (Тампа-Бэй), Сет Джарвис (Каролина), Трэвис Конечни (Филадельфия), Натан Маккиннон (Колорадо), Брэд Маршан (Бостон), Митч Марнер (Торонто), Коннор Макдэвид (Эдмонтон), Брэйден Пойнт (Тампа-Бэй), Сэм Райнхарт (Флорида), Марк Стоун (Вегас).

Главный тренер: Джон Купер (Тампа-Бэй).

Сборная США

Вратари: Коннор Хеллебайк (Виннипег), Джейк Эттингер (Даллас), Джереми Свейман (Бостон).

Защитники: Брок Фейбер (Миннесота), Адам Фокс (Рейнджерс), Ноа Хенифин (Вегас), Куинн Хьюз (Ванкувер), Чарли Макевой (Бостон), Джейккоб Славин (Каролина), Зак Веренски (Коламбус).

Нападающие: Мэтт Болди (Миннесота), Кайл Коннор (Виннипег), Джек Айкел (Вегас), Джейк Гюнцель (Тампа-Бэй), Джек Хьюз (Нью-Джерси), Крис Крайдер (Рейнджерс), Дилан Ларкин (Детройт, Остон Мэттьюс (Торонто), Джей Ти Миллер (Рейнджерс), Брок Нельсон (Айлендерс), Брэди Ткачук (Оттава), Мэттью Ткачук (Флорида), Винсент Трочек (Рейнджерс).

Главный тренер: Майк Салливан (Питтсбург).

Кто фаворит

Букмекеры отдают совсем минимальное преимущество канадцам: коэффициент на победу "Кленовых листьев" – 2,47, на победу американцев – 2,51, на ничью – 4,2.

Где смотреть

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