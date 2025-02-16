США победили Канаду и пробились в финал Турнира четырех наций

В ночь с субботы на воскресенье состоялся матч второго тура Турнира четырех наций, в котором встречались Канада и США.

Победу одержали подопечные Салливана со счетом 3:1.

В составе США дублем отметился Джек Гюнцель, а еще одну шайбу забросил Дилан Ларкин. Отметим, что в первые девять секунд матча состоялось три схватки.

По итогам поединка сборная США набрала шесть очков в групповом этапе и гарантировала себе участие в финале турнира.

Турнир четырех наций-2025

2тур, 16 февраля

США – Канада 3:1 (1:1, 1:0, 1:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – Макдевин, 05:31, 1:1 – Генцел, 10:15, 2:1 – Ларкин, 13:33, 3:1 – Генцел, 18:41

Напомним, в другом матче второго тура сборная Финляндии переиграла Швецию в оветайме и сохранила шансы на финал.

В третьем туре Турнира четырех наций Финляндия сыграет с Канадой, а США встретится со Швецией.