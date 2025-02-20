Династия Ткачуков: этнические украинцы защищают честь сборной США и клюшкой, и кулаками

Сборные США и Канады разыграют кубок первого в истории Турнира четырех наций. Турнира, который в этом году заменил Матч всех звезд НХЛ и фактически является генеральной репетицией Олимпийских игр 2026 в Милане.

Финал состоится в ночь на пятницу, 21 февраля, в Бостоне на Арене ТД Гарден. Начало в 3:00 по киевскому времени.

Вряд ли противостояние североамериканских соседей можно назвать самым ожесточенным в хоккее с шайбой, однако принципиальность в их матчах присутствовала всегда, особенно, когда команды представлены сильнейшими составами, составленными из игроков Национальной хоккейной лиги.

Не обойдется финал и без украинского следа, который всегда был отчеканен в истории главной лиги мира.

Одним из лидеров "Кленовых листьев" является защитник "Сент-Луис Блюз" Колтон Парайко. За сборную США выступают сыновья легендарного Кита Ткачука – Мэттью и Брэден. Все они имеют украинские корни.

На Турнире четырех наций сборные США и Канады уже встречались во втором туре.

Для американцев, которые в хоккее с шайбой исторически уступают своим северным соседям по титулам на чемпионатах мира и Олимпийских играх, это был принципиальный поединок, поэтому как только арбитр вбросил шайбу, на льду забурлили настолько сильные эмоции, что прочность покрытия оказалась под угрозой.

Еще больше вражды между участниками матча добавили канадские болельщики, которые перед его началом освистали гимн США. Неудивительно, что уже на третьей секунде форвард "янки" Мэттью Ткачук полез с кулаками на своего визави Брендона Гейгела. В ходе драки с голов обоих хоккеистов слетели шлемы, а на покрытии осталась часть волос участников – прическа в тот момент беспокоила ожесточенных соперников в последнюю очередь. Публика же на "Белл-центре" в Монреале была в восторге.

Как только арбитрам удалось разнять "бойцов" и немного, казалось бы, успокоить водоворот эмоций, Брэден Ткачук, младший брат Мэттью, начал выяснять отношения с Сэмом Беннеттом, а затем их примеру решили последовать американец Джей Ти Миллер и канадец Колтон Парейко. К слову, последний, как и Ткачуки, имеет украинские корни.

Несмотря на 5-минутный штраф, которым были наказаны все участники драк, Мэтт, судя по его реакции, гордился поступком брата.

Сложно сказать, насколько отождествляют себя с Украиной Ткачуки и Парейко, однако борьба за честь родины у них однозначно отпечаталась в ДНК.

В 1991-2010 годах в НХЛ "зажигал" отец Мэттью и Брэдена – легенда Национальной хоккейной лиги Кит Ткачук, который является одним из самых результативных американцев в истории чемпионата. "Юки" набрал в течение своей выдающейся карьеры более 1000 очков в 1201 матче.

Кит Ткачук празднует одну из более 500 заброшенных шайб в НХЛ Getty Images

В 1996-м, когда Кит еще был холостяком, он выиграл Кубок мира. 5 раз Ткачук-старший участвовал в матчах всех звезд НХЛ (1997, 1998, 1999, 2004, 2009), а в 2002-м он стал вице-чемпионом домашних для Америки Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити. Кстати, в поединке за золотые награды Ткачук и компания проиграли именно канадцам - 2:5.

Некоторые россияне, которых американцы одолели в полуфинале Олимпиады-2002, предполагали, что Ткачук имеет их корни. Также были версии о польском или словацком происхождении звездного хоккеиста. Однако сам Кит четко расставил все точки над "і" в этом вопросе.

"Мой прапрадед родился в Украине. К сожалению, мне не достались славянские руки для игры в хоккей", – рассказывал Ткачук в одном из интервью.

Кит Ткачук появился на свет 28 марта 1972 года в городе Мелроуз, штат Массачусетс. Хоккейное образование парень получил в соседнем пригороде Бостона – католической школе Малдена. Еще в начале карьеры Кит получил прозвище "Уолт" - отсылка к легенде Нью-Йорк Рейнджерс Уолту Ткачуку, который также является этническим украинцем. Ткачук имел фантастическое голевое чутье и прекрасно ладил на льду с партнерами по команде, что помогало ему отдавать ассисты.

В 1997 году Кит женился на Шанталь Остер, которая, кроме сыновей Мэттью и Брэдена, родила Ткачуку еще и дочь Тарин.

Семья Ткачуков во время карьеры Кита в НХЛ

Тарин также пошла по стопам отца: сестра Мэтта и Брэди играет в хоккей на траве за Университет Вирджинии в дивизионе NCAA.

Брэди, Тэрин и Мэтт Ткачук

Интересно, что Мэттью, которому сейчас всего 27 лет, уже начал превосходить достижения легендарного отца. В отличие от Кита, его старший сын может похвастаться выигранным в составе Флориды Пантерс Кубком Стэнли 2024 года. Причем до этого "пантеры" за более чем 30 лет истории существования клуба ни разу не выигрывали самый престижный трофей профессионального спорта Северной Америки.

Отпраздновал Мэтт этот триумф вместе с семьей – отец и младший брат, очевидно, были счастливы не меньше, чем сам создатель исторического успеха.

Семья Ткачуков с Кубком Стэнли Getty Images

А на прошлой неделе Мэттью Ткачук вместе со своим клубом посетил Белый дом, где имел возможность лично познакомиться с Дональном Трампом и подарить новоиспеченному президенту США именную футболку Флориды Пантерс.

Мэттью Ткачук (справа) с Дональном Трампом Instagram Мэттью Ткачука

Что касается Брэдена, то ему 25 лет. Он тоже унаследовал от отца высокий рост (191 см. У Кита и Мэттью – 188 см), а еще, как и старший брат, имеет вспыльчивый характер. Хоккеистов, которые приезжали домой с синяками после стычки с Ткачуками – не счесть. Причем среди жертв Брэдена есть в том числе и россияне.

В частности, в конце 2019-го самый молодой из Ткачуков, который играет в НХЛ за Оттаву, стал участником массовой драки в матче против Питтсбурга (2:5). Брэден прижал звездного российского хоккеиста соперников Евгения Малкина к борту, после чего к схватке присоединились другие игроки обоих клубов.

Sens/ Penguins ends with a Tkachuk/ Malkin scrum and Malkin whacking Pageau with his stick pic.twitter.com/J21lZkEtST — Brady Trettenero (@BradyTrett) December 31, 2019

В детстве Ткачуки даже имели горький опыт драки между собой. Причем Мэттью, вдохновившись трюками звезд рестлинга, ударил Брэдена по голове мини-клюшкой, которая оставила глубокое рассечение над глазом младшего брата.

"Он был намного больше меня. Он всегда меня обыгрывал, но времена изменились. Теперь он знает, что шутить со мной не стоит", – вспоминал о неприятном инциденте Брэден.

Мэттью и Брэден Ткачук Getty Images

После этого братья Ткачуки, как в свое время и звездные украинские братья-боксеры Виталий и Владимир Кличко, пообещали маме, что не будут драться друг против друга.

"Ни одна мама не хотела бы видеть такое", – рассказывала впоследствии Шанталь, которую Кит то ли серьезно, то ли полушутя называет главной в их доме.

И вот 21 февраля братья могут выиграть первый совместный титул. На радость маме!

А уже в следующем году они попытаются превзойти успех отца и принести Соединенным Штатам Америки первое за 46 лет золото Олимпиады. С украинским ДНК, унаследованным талантом и неуступчивым характером эта амбициозная цель им вполне по силам.

Денис Шаховец, Чемпион