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США проиграли Швеции, однако сыграют в финале Турнира 4-х наций

Андрій Твердохліб — 18 февраля 2025, 05:49
США проиграли Швеции, однако сыграют в финале Турнира 4-х наций
NHL

Сборная Швеции победила команду США в заключительной игре группового этапа турнира 4-х наций. Матч завершился со счетом 2:1.

Игра, которая не имела турнирного значения, началась голом американцев уже на 35-й секунде. После стартового вбрасывания шведы разместились в зоне американцев и получили быструю контратаку в ответ. Веренски прошел по правому борту, бросил по воротам Эрссона, а Крейдер переправил шайбу в ворота с добивания.

На 14-й минуте Нюквист сравнял счет. Нападающий Нэшвилла тонко подставил клюшку под прострел Карлссона, шайба предательски проползла между ног американского кипера Оттингера. А на последней минуте периода "тре крунор" вышли вперед. Нюландер перехватил шайбу в средней зоне, ворвался в зону американцев, резко развернулся у левого борта и выкатил шайбу под бросок Братту. 2:1.

Второй и третий периоды результативных действий не принесли. Шведы в целом выглядели лучше, однако американцы чаще бросали.

Американцы попытались перевести матч в овертайм, сняли вратаря, но тщетно.

Итак, скандинавы, состав которых, по мнению специалистов, выглядит самым сбалансированным на турнире, заняли третье место.

Турнірна таблиця після групового етапу
Турнірна таблиця після групового етапу
NHL

Американцы же сыграют в финале против Канады. Решающая игра состоится 21 февраля в 3:00 по киевскому времени.

США – Швеция 1:2 (1:2, 0:0, 0:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 0:35 Крейдер (Веренски, Айкел), 1:1 – 13:39 Нюквист (Карлссон, Арвидссон), 1:2 – 19:04 Братт (Нюландер)

Обзор матча

В первом матче игрового дня сборная Канады победила Финляндию и гарантировала себе место в финале.

Збірна США з хокею Збірна Канади з хокею Збірна Швеції з хокею Турнір 4-х Націй

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