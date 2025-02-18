США проиграли Швеции, однако сыграют в финале Турнира 4-х наций

Сборная Швеции победила команду США в заключительной игре группового этапа турнира 4-х наций. Матч завершился со счетом 2:1.

Игра, которая не имела турнирного значения, началась голом американцев уже на 35-й секунде. После стартового вбрасывания шведы разместились в зоне американцев и получили быструю контратаку в ответ. Веренски прошел по правому борту, бросил по воротам Эрссона, а Крейдер переправил шайбу в ворота с добивания.

На 14-й минуте Нюквист сравнял счет. Нападающий Нэшвилла тонко подставил клюшку под прострел Карлссона, шайба предательски проползла между ног американского кипера Оттингера. А на последней минуте периода "тре крунор" вышли вперед. Нюландер перехватил шайбу в средней зоне, ворвался в зону американцев, резко развернулся у левого борта и выкатил шайбу под бросок Братту. 2:1.

Второй и третий периоды результативных действий не принесли. Шведы в целом выглядели лучше, однако американцы чаще бросали.

Американцы попытались перевести матч в овертайм, сняли вратаря, но тщетно.

Итак, скандинавы, состав которых, по мнению специалистов, выглядит самым сбалансированным на турнире, заняли третье место.

Турнірна таблиця після групового етапу NHL

Американцы же сыграют в финале против Канады. Решающая игра состоится 21 февраля в 3:00 по киевскому времени.

США – Швеция 1:2 (1:2, 0:0, 0:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 0:35 Крейдер (Веренски, Айкел), 1:1 – 13:39 Нюквист (Карлссон, Арвидссон), 1:2 – 19:04 Братт (Нюландер)

Обзор матча

В первом матче игрового дня сборная Канады победила Финляндию и гарантировала себе место в финале.