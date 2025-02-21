Турнир 4-х Наций: праздник хоккея высшей пробы за год до Олимпийских игр

Сборная Канады подтвердила свои претензии на господство в мировом хоккее, выиграв первый в истории Турнир четырех наций.

В финале канадцы взяли верх в принципиальном североамериканском дерби над американцами, чем огорчили почти 20 тысяч болельщиков на бостонской "ТД Гарден".

Арена "ТД Гарден" в Бостоне НХЛ

"ТД Гарден", домашний стадион хоккейных Брюинз и баскетбольных Селтикс, известна своими неистовыми болельщиками и является одной из самых громких в Америке.

Однако речь пойдет не о победителе или побежденном. Хочется отметить сам турнир и качество ее величества игры, которую продемонстрировали лучшие мастера клюшки и шайбы.

Интересный современный формат

Турнир был проведен впервые, а заменил он в плотном календаре Национальной хоккейной лиги Матч всех звезд.

Американцы (читай канадцы, и наоборот) умеют создавать спортивные события, причем как на уровне шоу, так и на уровне непосредственной спортивной составляющей.

Во-первых, турнир получил название неофициальной репетиции Олимпиады, которая состоится через год в Милане, и куда после 12-летней паузы приедут все лучшие игроки мира.

Так, боссы Национальной хоккейной лиги признали, что пропуск нхловскими игроками двух последних Игр был ошибочным. Несмотря на сверхтяжелый график хоккеистов в "регулярке" НХЛ.

Признали и решили исправить ситуацию. Игроки НХЛ едут на Олимпиаду, а это значит, что нужен срочный разогрев аудитории. Все звезды, так сказать, выстроились в ряд. Нужно заполнить паузу на МВЗ качественным и конкурентным хоккеем.

По замыслу организаторов, принять участие в турнире должны были 4 лучшие национальные команды в рейтинге IIHF (Международная федерация хоккея с шайбой. – авт.) Но такой замысел был нереалистичным с самого начала. Сборная России, которая занимает 3 место в табели о рангах, забанена, а пятые – немцы не смогли бы собрать полноценную команду на базе хоккеистов из сильнейшей лиги мира. Поэтому Канаде (1), Финляндии (2) и США (4) компанию составила Швеция (6).

Дальше все было делом техники - определить место проведения и регламент. Благо, никуда ехать хоккеистам не понадобилось, фактически они прожили эту неделю в привычном для себя режиме регулярного чемпионата.

4 стартовых матча были сыграны в Монреале, два последних группового турнира и финал – в Бостоне.

По регламенту, команды сыграли в один круг – каждый с каждым, а две лучшие команды получили право на финал.

Репетиция Милана-2026 удалась на славу

Все команды продемонстрировали чрезвычайный уровень хоккея и спортивной борьбы. Это и неудивительно, хоккеисты находятся в лучших кондициях, находясь в середине сезона. Привет, Матч всех звезд!

Эмоциональный уровень матчей также зашкаливал. Игроки приехали "рубиться", а не отбывать номер.

В матче американцев с канадцами на групповой стадии уже в первые 9 секунд произошло три (!) драки.

Да, американцы и в решающей игре пытались вывести соперника из равновесия, провоцировали, играли иногда грязно и выполнили огромное количество силовых приемов. Канадские звезды не поддались провокациям, сохраняя холодную голову.

Да-да, спортивная составляющая и сосредоточенность на итоговом результате взяли верх над эмоциями.

Изюминкой турнира стал финальный поединок: с интригой, шикарными голами, феноменальной игрой вратарей, жесткими единоборствами и голливудским сюжетом.

Американцы порой переигрывали своего более талантливого соперника, действовали, казалось бы, агрессивнее, а в начале овертайма вообще прижали "Кленовых листьев" к собственным воротам и могли завершать игру в свою пользу. Голкипер сборной Канады Джордан Биннингтон не спасовал, выполнив два космических сейва.

Как обычно бывает в таких матчах, судьбу решила главная звезда - Конор Макдэвид после шквала атак американцев, броском с нескольких метров попал в дальнюю девятку Коннора Геллибака. Кстати, двукратного обладателя Везины Трофи - приза лучшему вратарю сезона в НХЛ.

FOUR NATIONS SIGNING OFF 🫡



Goodnight, hockey fans.



Hope you enjoyed. We certainly did. #4Nations pic.twitter.com/WMdNN2IWl2 — NHL (@NHL) February 21, 2025

Чем вам не голливудский сюжет?

Коммерчески успешный турнир?

Не остались в накладе и организаторы. Пока нет рейтингов телетрансляции финала, однако по данным североамериканских СМИ, матч на групповой стадии между США и Канадой на платформах ESPN посмотрело почти 6 млн зрителей – 5,7 млн.

Спорт и политика

Теперь и в Северной Америке убедились – спорта без политики, а политики без спорта – не бывает.

Канадцы болельщики освистали флаг США на домашней арене Белл-Центр в Монреале. Очевидно в ответ на заявление президента США Дональда Трампа, по версии которого, Канада должна стать 51-м штатом.

How the "Star-Spangled Banner" sounded inside Bell Centre before USA-Canada at #4Nations.



Plenty of boos. pic.twitter.com/EFoKJMFuAh — Chris Johnston (@reporterchris) February 16, 2025

Уже после финального поединка премьер-министр Канады Джастин Трюдо опубликовал видео из паба, где он празднует победу своей сборной в компании простых болельщиков.

"Вы не можете забрать нашу страну – и нашу игру не можете забрать", – подписал видео политик.

Накануне финала была информация, что Трамп может посетить игру лично, но ограничился лишь телефонным звонком в лагерь команды.

Послесловие

В свое время НХЛ совместно с IIHF пытались внедрить похожий по замыслу турнир, который сначала назывался Кубок Канады, затем назывался Кубком мира, но так и не смог стать статусным, в первую очередь, из-за даты проведения (начало сентября).

Сейчас НХЛ имеет возможности, ресурсы и механизмы начать что-то новое и очень интересное - в паузе, которая ранее была отведена под Матч всех звезд. Матч, который потерял свой шарм и блеск, а вместе с ними и интерес публики...

Такой хоккей в исполнении лучших мастеров хочется и хочется смотреть!