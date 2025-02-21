Джастин Трюдо отпраздновал победу Канады над США с болельщиками в пабе

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо смотрел финальный поединок Турнира 4-х Наций США – Канада (2:3 ОТ) в пабе в компании болельщиков "Кленовых листьев".

Видео празднования победы своей сборной над национальной командой южного соседа политик опубликовал на своей странице в Facebook.

"Вы не можете забрать нашу страну – и нашу игру не можете забрать", – написал Трюдо.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Канада должна стать 51-м американским штатом, а Джастина Трюдо называл губернатором.

Напомним, Турнир 4-х наций, в котором принимали участие сборные Канады, США, Швеции и Финляндии, был проведен впервые. Он заменил традиционный для этой поры Матч всех звезд НХЛ.