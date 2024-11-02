Два игрока Сокола не вернулись из-за границы после матчей Континентального кубка: известны фамилии

Главный тренер Сокола Олег Шафаренко сообщил, что два его подопечных не вернулись с командой после матчей второго раунда Континентального кубка, проходивших в Италии.

Об этом наставник киевлян рассказал в интервью пресс-службе Федерации хоккея Украины, комментируя кадровую ситуацию в команде.

"Костромитин, Полоницкий – у них болит живот. Почему? Будем выяснять. Петров – тоже не пришел на игру из-за живота. Какой-то вирус есть в команде. Выясним. А игроков нам не хватает, потому что их нет. Два игрока у нас остались в Европе. Не вернулись. Ну и Бородай и Чердак травмированы. Ну, ничего страшного. Молодые должны играть и добавлять. Будем наблюдать за этим", – сказал Шафаренко.

Как сообщило Суспильне Спорт, двумя не вернувшимися из-за границы игроками оказались 37-летние Роман Благой и Владимир Алексюк.

Напомним, во втором раунде Континентального кубка Сокол потерпел три поражения в трех матчах и завершил выступления на турнире. В первом туре чемпионата Украины команда Шафаренко в серии послематчевых буллитов уступила Шторму.