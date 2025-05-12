Чехия и Швеция продолжили свои победные серии, Швейцария шокировала США на чемпионате мира-2025

Сегодня, 12 мая, в рамках четвертого игрового дня чемпионата мира по хоккею 2025 года в элитном дивизионе запланировано проведение четырех матчей.

Первая же игра принесла сенсационный результат – это США потерпели неожиданное разгромное поражение от Швейцарии со счетом 0:3. Американцы ничего не смогли сделать с соперником, который прервал их победную серию. Теперь в группе В без поражений идут только Германия и Чехия.

В параллельной встрече Австрия и Словакия не смогли определить победителя ни в основное время, ни в овертайме. Поэтому команды перешли к серии буллитов, где более точными были австрийцы.

В другом поединке группы А сыграли Финляндия и Швеция. Это дерби завершилось минимальной победой шведов, которые продолжили свою серию побед. Это касается еще и Чехии, которая забросила семь шайб в ворота Дании, возглавив группу В.

Чемпионат мира по хоккею – элитный дивизион

12 мая

Группа А

Австрия – Словакия 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, по буллитам – 2:1)

Финляндия – Швеция 1:2 (0:1, 0:1, 0:1, 1:0)

Группа В

США – Швейцария 0:3 (0:2, 0:0, 0:0, 0:1)

Чехия – Дания 7:2 (0:0, 4:1, 3:1)

Турнирная таблица Группы А

Standings provided by Sofascore

Турнирная таблица Группы В

Standings provided by Sofascore

Напомним, что на нашем сайте можно ознакомиться с результатами матчей прошлого игрового дня чемпионата мира-2025.