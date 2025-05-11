Финляндия в овертайме дополнила камбек волевой победой над Францией на чемпионате мира-2025

В воскресенье, 11 мая, в третий игровой день чемпионата мира 2025 года в элитном дивизионе запланировано проведение шести матчей групп А и В.

В противостоянии двух сборных, названия которых некоторые могут спутать, сильнее оказалась Словакия – Словения проиграла второй матч на турнире.

Синхронные разгромные победы одержали США и Канада, которые не заметили сопротивления Венгрии и Латвии соответственно. К ним присоединилась Германия, которая не имела проблем в игре с Казахстаном.

Данный игровой день традиционно закрывали два матча. Чехия победила Норвегию, выиграв свой второй матч, но на этот раз в основное время.

А Финляндия и Франция подарили второй овертайм турнира. Причем за менее чем три минуты до финальной сирены французы побеждали 3:1. Однако финская команда не сдалась, и не только спаслась, в еще и вырвала победу 4:3.

Чемпионат мира по хоккею – элитный дивизион

11 мая

Группа А

Словакия – Словения 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

Латвия – Канада 1:7 (1:2, 0:3, 0:2)

Финляндия – Франция 4:3 ОТ (0:0, 1:1, 2:2, 1:0)

Группа В

США – Венгрия 6:0 (2:0, 1:0, 1:0, 3:0)

Германия – Казахстан 4:1 (1:1, 1:0, 1:0, 2:0)

Норвегия – Чехия 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Турнирная таблица Группы А

Standings provided by Sofascore

Турнирная таблица Группы В

Standings provided by Sofascore

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