Сокол проиграл дерби Киев Кепиталз в чемпионате Украины
Сегодня, 5 ноября, в матче 2 тура чемпионата Украины столичный Сокол уступил Киев Кепиталз.
Поединок завершился со счётом 2:1.
Кепиталз благодаря голам Себастьяна Карпенко и Ярослава Панченко вышли вперед. Сокол смог отквитать одну шайбу в большинстве – отличился 31-летний нападающий Алексей Янишевский.
Для Сокола это второе поражение подряд в чемпионате, в 1 туре киевляне серии буллитов проиграли игру одесскому Шторму. В то же время Киев Кепиталз одержали вторую победу подряд, после победы над херсонским Днепром и с 6 очками возглавили турнирную таблицу чемпионата.
Чемпионат Украины по хоккею
2 тур, 6 ноября
Сокол (Киев) – Киев Кепиталз 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
Голы: 0:1 – Карпенко (13:24), 0:2 – Панченко (20:13), 1:2 – Янишевский (51:04)
Ранее сообщалось, что киевский Тризуб снялся с розыгрыша чемпионата Украины по хоккею из-за финансовых трудностей.