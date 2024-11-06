Сокол проиграл дерби Киев Кепиталз в чемпионате Украины

Сегодня, 5 ноября, в матче 2 тура чемпионата Украины столичный Сокол уступил Киев Кепиталз.

Поединок завершился со счётом 2:1.

Кепиталз благодаря голам Себастьяна Карпенко и Ярослава Панченко вышли вперед. Сокол смог отквитать одну шайбу в большинстве – отличился 31-летний нападающий Алексей Янишевский.

Для Сокола это второе поражение подряд в чемпионате, в 1 туре киевляне серии буллитов проиграли игру одесскому Шторму. В то же время Киев Кепиталз одержали вторую победу подряд, после победы над херсонским Днепром и с 6 очками возглавили турнирную таблицу чемпионата.

Чемпионат Украины по хоккею

2 тур, 6 ноября

Сокол (Киев) – Киев Кепиталз 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Голы: 0:1 – Карпенко (13:24), 0:2 – Панченко (20:13), 1:2 – Янишевский (51:04)

Ранее сообщалось, что киевский Тризуб снялся с розыгрыша чемпионата Украины по хоккею из-за финансовых трудностей.