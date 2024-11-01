Сокол в серии буллитов проиграл Шторму на старте чемпионата Украины

Одесский Шторм в серии буллитов победил киевский Сокол в первом туре чемпионата Украины по хоккею.

Поединок завершился со счётом 4:3.

Что интересно, первый период завершился в пользу Сокола, однако соперники уравняли результат уже после второго периода.

Третий также завершился вничью, так что все решалось в серии буллитов, где единственный бросок реализовал нападающий Шторма Даниил Скороход.

Чемпионат Украины по хоккею

1 тур, 1 ноября

Сокол (Киев) – Шторм (Одесса) 4:3 (2:1, 0:1, 1:1, 0:1)

Сегодня также состоялся матч между Кременчугом и Днепром, который завершился разгромной победой Кременчуга.

Напомним, что 22 сентября, в Кременчуге состоялся Генеральный конгресс федерации, где был избран новый президент Сергей Мазур. В то же время, Георгий Зубко считает "конгресс" самопровозглашенным, нелегитимным и проведенным в обход устава Федерации хоккея и действующего законодательства Украины.

Ранее новая Федерация хоккея провела Кубок Украины в Кременчуге. Шторм уверенно обыграл Тризуб и стал победителем турнира.