Сокол обыграл Кэпиталз в матче чемпионата Украины

В пятницу, 22 ноября, состоялся матч чемпионата Украины по хоккею, в котором Сокол одержал минимальную победу над Киевом Кепиталз.

Поединок завершился со счётом 2:1.

Чемпионы Украины открыли счет в середине первого периода усилиями Всеволода Толстоушка. В начале третьего периода Виктор Захаров удвоил преимущество подопечных Олега Шафаренко.

В конце поединка латвийский легионер Кэпиталз Денис Бердникс вернул интригу в матче, однако Сокол все же удержал победу.

Чемпионат Украины по хоккею

22 ноября

Киев Кэпиталз – Сокол – 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Во вторник, 19 ноября Сокол обыграл Кременчуг. Команда Шафаренко набрала 13 очков в 7 матчах и остается третьей в турнирной таблице чемпионата Украины.

Напомним, в октябре Сокол вылетел из Континентального кубка.