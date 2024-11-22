Сокол обыграл Кэпиталз в матче чемпионата Украины
ХК Сокіл
В пятницу, 22 ноября, состоялся матч чемпионата Украины по хоккею, в котором Сокол одержал минимальную победу над Киевом Кепиталз.
Поединок завершился со счётом 2:1.
Чемпионы Украины открыли счет в середине первого периода усилиями Всеволода Толстоушка. В начале третьего периода Виктор Захаров удвоил преимущество подопечных Олега Шафаренко.
В конце поединка латвийский легионер Кэпиталз Денис Бердникс вернул интригу в матче, однако Сокол все же удержал победу.
Чемпионат Украины по хоккею
22 ноября
Киев Кэпиталз – Сокол – 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
Во вторник, 19 ноября Сокол обыграл Кременчуг. Команда Шафаренко набрала 13 очков в 7 матчах и остается третьей в турнирной таблице чемпионата Украины.
Напомним, в октябре Сокол вылетел из Континентального кубка.