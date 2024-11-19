Сокол одолел Кременчуг в чемпионате Украины
Во вторник, 19 ноября, состоялся матч чемпионата Украины, в котором киевский Сокол дома обыграл Кременчуг.
Поединок завершился со счётом 4:3.
Столичный клуб открыл счет в первом периоде, когда использовал большинство. Гол на свой счет записал 21-летний нападающий Тимофей Савицкий.
Во второй 20-минутке киевляне смогли обеспечить комфортное преимущество в счете благодаря точному броску 19-летнего Максима Жеребко в большинстве и точному выстрелу Вадима Мазура.
Кременчуг активизировался в третьем периоде и голами Дениса Матусевича, Богдана Средницкого и Евгения Абаджяна полностью перевернул игру.
Однако последнее слово осталось за хозяевами, которые на 57-й минуте вырвали победу благодаря шайбе Василия-Юрия Качана.
Чемпионат Украины по хоккею
19 ноября
Сокол (Киев) – Кременчуг 4:3 (1:0, 2:0, 1:3)
Для Сокола это третья победа в пяти матчах. В настоящее время киевляне занимают третье место в турнирной таблице чемпионата с 10 баллами в активе. Лидером чемпионата является одесский Шторм, у которого 14 баллов за 5 поединков.
Накануне Киев Кепиталз в матче с 10 шайбами обыграл Льдинку.