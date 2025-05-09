США и Швеция забросили по пять шайб в ворота соперников в первых матчах чемпионата мира

Сегодня, 9 мая, стартовал 88-й чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе. В первый игровой день запланировано проведение четырех матчей, по два в группах А и Б.

Во время первого временного слота состоялись два поединка. В группе А сошлись Австрия и Финляндия. Команды довольно бодро начали встречу, забросив три шайбы в течение первых 14 минут.

Однако дальше наступило затишье: в двух следующих периодах болельщики слышали сирену только когда заканчивалось игровое время. Поэтому с минимальным преимуществом дебютную победу на турнире одержала сборная Финляндии.

Во втором поединке группы А состоялось противостояние Швеции и Словакии, в котором не было конкуренции. Шведы в первом же периоде трижды огорчили вратаря словаков, после чего они еще по одному разу в каждой из 20-минуток отмечались заброшенными шайбами. В итоге Швеция выиграла очень убедительно (5:0)

Куда веселее было в стартовом матче группы В, в котором встретились Швейцария и Чехия. Это противостояние подарило куда больше эмоций, ведь команды постоянно обменивались заброшенными шайбами и отбирали друг у друга лидерство. К тому же в конце первого периода чехи не реализовали буллит.

Основные 60 минут игрового времени не определили победителя данного поединка, а потому хоккеистов ожидал овертайм, в котором Чехия вырвала победу со счетом 5:4.

Сборные Дании и США закрывали первый игровой день чемпионата мира-2025. Как и в параллельном матче, одна команда имела существенное преимущество над своим соперником на протяжении всего времени.

И, как и в параллельной игре, одна из команд забросила пять шайб в ворота другой. Американская сборная более чем уверенно провела поединок, распределив все свои голы по трем периодам.

Чемпионат мира по хоккею – элитный дивизион

1тур, 9 мая

Группа А

Австрия – Финляндия 1:2 (1:2, 0:0, 0:0, 0:0)

Швеция – Словакия 5:0 (3:0, 1:0, 1:0, 1:0)

Группа В

Швейцария – Чехия 4:5 ОТ (2:1, 0:2, 2:1, 0:1, 0:1)

Дания – США 0:5 (0:1, 0:2, 0:2, 0:2)

Напомним, что на нашем сайте можно ознакомиться с календарем всех матчей чемпионата мира по хоккею 2025 года в элитном дивизионе.