Погиб экстремал-скайдайвер, который первым прыгнул с парашютом из стратосферы

Австрийский экстремал Феликс Баумгартнер погиб в результате несчастного случая во время полета на параплане. Спортсмену было 56 лет.

Об этом сообщает Sky Sports.

Трагедия произошла вчера, 17 июля, в Порто-Сант-Эльпидио на побережье Адриатического моря в регионе Марке, Италия.

Пожарная служба, которую вызвали на место происшествия, подтвердила, что Баумгартнер, вероятно, потерял контроль над моторным парапланом, когда ему вдруг стало плохо. Спортсмен упал в бассейн отеля и, по данным спасательных подразделений, погиб на месте.

Параплан Баумгартнера врезался в деревянную конструкцию рядом с бассейном. На место происшествия немедленно прибыли карабинеры, пожарные и Красный Крест Порто-Сант-Эльпидио.

Во время падения он задел сотрудницу отеля, которую доставили в больницу с травмами шеи. Она была травмирована обломком, который отлетел во время удара транспортного средства. Ей оказали первую помощь на месте происшествия, а затем доставили в больницу.

Стоит отметить, что на момент падения Баумгартнера возле бассейна находилось много людей, в том числе детей. По словам спасателей, трагедия могла быть гораздо серьезнее.

Феликс Баумгартнер стал всемирно известным в октябре 2012 года, совершив прыжок из стратосферы с высоты 39 километров. Он стал первым парашютистом, который разогнался во время свободного падения до 862 км/ч, то есть до скорости звука.

Международная федерация воздухоплавания (FAI), которая отвечает за регистрацию авиационных рекордов во всем мире, признала три мировых рекорда, установленные во время прыжка. Баумгартнер достиг максимальной скорости 1,25 Маха, или ровно 1 357,6 км/ч, самого высокого прыжка (38 969,40 метров) и самого длинного свободного падения (36 402,6 метров).

После этого Феликс Баумгартнер объявил о планах уйти из профессионального спорта ради новой карьеры пилота спасательного вертолета.

Напомним, что 16 июля, также в Италии, во время гонки погиб 19-летний велогонщик.

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