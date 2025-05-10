Чемпионат мира в элитном дивизионе: календарь и результаты
В пятницу, 9 мая, в шведском Стокгольме и датском Хернинге стартует 88-й чемпионат мира по хоккею. Хоккейный мундиаль продлится 17 дней.
На турнире сыграют шестнадцать сборных: сначала групповой этап – две группы по 8 команд, а затем плей-офф, где и определится победитель.
В стадию плей-офф пробьются по 4 лучшие сборные из двух групп, 5-7 команды турнирной таблицы из каждой восьмерки отправятся домой готовиться к следующему чемпионату мира, а те коллективы, которые финишируют последними, вылетят в Дивизион IA.
Чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе
Группа А
09.05.2025
17:20. Австрия – Финляндия 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)
21:20. Швеция – Словакия 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)
10.05.2025
13:20. Словения – Канада
17:20. Швеция – Австрия
21:20. Франция – Латвия
11.05.2025
13:20. Словакия – Словения
17:20. Латвия – Канада
21:20. Финляндия – Франция
12.05.2025
17:20. Австрия – Словакия
21:20. Финляндия – Швеция
13.05.2025
17:20. Словения – Латвия
21:20. Канада – Франция
14.05.2025
17:20. Словакия – Франция
21:20. Латвия – Швеция
15.05.2025
17:20. Финляндия – Словения
21:20 Канада – Австрия
16.05.2025
17:20 Австрия – Франция
21:20. Швеция – Словения
17.05.2025
13:20. Финляндия – Латвия
17:20. Франция – Швеция
21:20. Канада – Словакия
18.05.2025
17:20. Словения – Австрия
21:20. Словакия – Латвия
19.05.2025
17:20. Франция – Словения
21:20. Канада – Финляндия
20.05.2025
13:20. Латвия – Австрия
17:20. Словакия – Финляндия
21:20. Швеция – Канада
Группа В
09.05.2025
17:20. Швейцария – Чехия 4:5 ОТ (2:1, 0:2, 2:1, 0:1)
21:20. Дания – США 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)
10.05.2025
13:20. Норвегия – Казахстан
17:20. Германия – Венгрия
21:20. Дания – Швейцария
11.05.2025
13:20. США – Венгрия
17:20. Германия – Казахстан
21:20. Норвегия – Чехия
12.05.2025
17:20. США – Швейцария
21:20. Чехия – Дания
13.05.2025
17:20. Норвегия – Германия
21:20. Казахстан – Венгрия
14.05.2025
17:20. США – Норвегия
21:20. Казахстан – Дания
15.05.2025
17:20. Швейцария – Германия
21:20. Чехия – Венгрия
16.05.2025
17:20. Венгрия – Дания
21:20. Швейцария – Норвегия
17.05.2025
13:20. США – Германия
17:20. Чехия – Казахстан
21:20. Дания – Норвегия
18.05.2025
17:20. Казахстан – США
21:20. Венгрия – Швейцария
19.05.2025
17:20. Германия – Чехия
21:20. Венгрия – Норвегия
20.05.2025
13:20. Швейцария – Казахстан
17:20. Чехия – США
21:20. Германия – Дания
Напомним, сборная Украины могла выйти в элитный дивизион, но в решающем матче уступила Японии в дивизионе IA. "Сине-желтые" в итоге заняли третье место.