Чемпионат мира в элитном дивизионе: календарь и результаты

В пятницу, 9 мая, в шведском Стокгольме и датском Хернинге стартует 88-й чемпионат мира по хоккею. Хоккейный мундиаль продлится 17 дней.

На турнире сыграют шестнадцать сборных: сначала групповой этап – две группы по 8 команд, а затем плей-офф, где и определится победитель.

В стадию плей-офф пробьются по 4 лучшие сборные из двух групп, 5-7 команды турнирной таблицы из каждой восьмерки отправятся домой готовиться к следующему чемпионату мира, а те коллективы, которые финишируют последними, вылетят в Дивизион IA.

Чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе

Группа А

09.05.2025

17:20. Австрия – Финляндия 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)

21:20. Швеция – Словакия 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)

10.05.2025

13:20. Словения – Канада

17:20. Швеция – Австрия

21:20. Франция – Латвия

11.05.2025

13:20. Словакия – Словения

17:20. Латвия – Канада

21:20. Финляндия – Франция

12.05.2025

17:20. Австрия – Словакия

21:20. Финляндия – Швеция

13.05.2025

17:20. Словения – Латвия

21:20. Канада – Франция

14.05.2025

17:20. Словакия – Франция

21:20. Латвия – Швеция

15.05.2025

17:20. Финляндия – Словения

21:20 Канада – Австрия

16.05.2025

17:20 Австрия – Франция

21:20. Швеция – Словения

17.05.2025

13:20. Финляндия – Латвия

17:20. Франция – Швеция

21:20. Канада – Словакия

18.05.2025

17:20. Словения – Австрия

21:20. Словакия – Латвия

19.05.2025

17:20. Франция – Словения

21:20. Канада – Финляндия

20.05.2025

13:20. Латвия – Австрия

17:20. Словакия – Финляндия

21:20. Швеция – Канада

Группа В

09.05.2025

17:20. Швейцария – Чехия 4:5 ОТ (2:1, 0:2, 2:1, 0:1)

21:20. Дания – США 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

10.05.2025

13:20. Норвегия – Казахстан

17:20. Германия – Венгрия

21:20. Дания – Швейцария

11.05.2025

13:20. США – Венгрия

17:20. Германия – Казахстан

21:20. Норвегия – Чехия

12.05.2025

17:20. США – Швейцария

21:20. Чехия – Дания

13.05.2025

17:20. Норвегия – Германия

21:20. Казахстан – Венгрия

14.05.2025

17:20. США – Норвегия

21:20. Казахстан – Дания

15.05.2025

17:20. Швейцария – Германия

21:20. Чехия – Венгрия

16.05.2025

17:20. Венгрия – Дания

21:20. Швейцария – Норвегия

17.05.2025

13:20. США – Германия

17:20. Чехия – Казахстан

21:20. Дания – Норвегия

18.05.2025

17:20. Казахстан – США

21:20. Венгрия – Швейцария

19.05.2025

17:20. Германия – Чехия

21:20. Венгрия – Норвегия

20.05.2025

13:20. Швейцария – Казахстан

17:20. Чехия – США

21:20. Германия – Дания

Напомним, сборная Украины могла выйти в элитный дивизион, но в решающем матче уступила Японии в дивизионе IA. "Сине-желтые" в итоге заняли третье место.