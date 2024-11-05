Кременчуг уступил Шторму в чемпионате Украины

Сегодня, 5 ноября, в матче 2 тура чемпионата Украины Кременчуг уступил одесскому Шторму.

Поединок завершился со счётом 3:1. В составе одесского коллектива дублем отметился Никита Сидоренко, еще одна шайба в активе Сергея Стецюры. У Кременчуга гол на счету Дениса Матусевича.

Для Шторма это вторая победа в чемпионате, в 1 туре одесситы в серии буллитов обыграли киевский Сокол. В то же время Кременчуг потерпел первое поражение в сезоне после того, как разгромил херсонский Днепр на старте чемпионата.

Чемпионат Украины по хоккею

2 тур, 5 ноября

Шторм (Одесса) – Кременчуг 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

Ранее сообщалось, что киевский Тризуб снялся с розыгрыша чемпионата Украины по хоккею из-за финансовых трудностей.