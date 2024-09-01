Снова разгром: сборная Украины уступила Словении в последнем матче отбора на Олимпиаду-2026

Сегодня, 1 сентября, сборная Украины по хоккею сыграла третий матч в решающем раунде олимпийской квалификации на Игры-2026, которые пройдут в Милане.

Команда Дмитрия Христича, после 2:7 от французов и 1:5 от латвийцев, снова уступила команде Словении. Поединок завершился со счётом 2:6. У украинцев шайбы на счету Виталия Ляльки и Филиппа Пангелова-Юлдашева.

Олимпийская квалификация по хоккею

Группа Е, 2 тур

1 сентября

Словения - Украина 6:2 (2:0, 1:2, 3:0)

Отметим, что украинцы еще до матча упустили шансы отобраться на Олимпиаду-2026, ведь только победитель группы получит путевку на Игры.

Напомним, Украина только однажды в истории отбиралась на Олимпийские игры в мужском хоккее — в 2002 году сборная заняла 10 место. В последний раз в финальном раунде отбора на Игры украинцы играли в 2014 году, закончив его с одной победой в трех поединках.