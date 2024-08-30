Сборная Украины проиграла Латвии во втором матче отбора на Олимпиаду-2026

Сегодня, 30 августа, сборная Украины по хоккею сыграла второй матч в решающем раунде олимпийской квалификации на Игры-2026, которые пройдут в Милане.

Команда Дмитрия Христича после 2:7 от французов снова разгромно уступила, на этот раз от Латвии. Поединок завершился со счётом 1:5. У украинцев единственная шайба на счету 21-летнего Даниила Трахта.

Олимпийская квалификация по хоккею

Группа Е, 2 тур

30 августа

Украина - Латвия 1:5 (0:2, 0:3, 1:0)

Отметим, что после двух поражений "сине-желтые" упустили шансы отобраться на Олимпиаду-2026, ведь только победитель группы получит путевку на Игры.

Завершающий поединок отбора украинцы сыграют 1 сентября против Словении. Начало в 13:00 по киевскому времени.

Украина только однажды в истории отбиралась на Олимпийские игры в мужском хоккее — в 2002 году сборная заняла 10 место. В последний раз в финальном раунде отбора на Игры украинцы играли в 2014 году, закончив его с одной победой в трех поединках.