Президент Федерации хоккея: Члены совета во главе с Брезвиным незаконным способом пытаются вернуться к власти

Накануне на официальных ресурсах Федерации хоккея Украины появилось сообщение о попытке захвата организации. Наш сайт решил связаться с президентом ФХУ Георгием Зубко и расспросить об этой ситуации. Он рассказал хронологию событий, кто за этим стоит и какие действия федерация выполняет для решения этой проблемы.

Как все происходило

— Для того, чтобы понять, что сегодня происходит, нужно немного объяснить хронологию событий. 7 июня 2024 г. был внеочередной конгресс. На самом деле, он был направлен на изменение некоторых положений, которые не влияют ни на кадровую, ни на финансовую составляющую. Но конгресс был сорван, потому что накануне вечером, мы знаем достоверно, было проведено совещание под руководством Анатолия Брезвина (бывший Президент ФХУ — прим.), которое финализировало вопрос устранения руководства федерации.

Тогда стало совсем понятно о мятеже. Такие сигналы поступали ко мне, но мы направлены на развитие и точно не ищем конфликтов. В этом году должен быть генеральный конгресс, и мы как команда работаем. После этого действительно мы получили разные сообщения. Фактически группа людей показала свои лица, говорили ложь на конгрессе, у нас есть эти видеозаписи.

Далее мы получили обращение военного, члена профсоюза военных, о спецоперации, как там было приведено, о смене руководства на пророссийских людей. На сегодня, учитывая уважение к военным, я считаю, мы не имеем права не реагировать на такое, тем более что это не единичные случаи. И вот мы получили требование военного и не могли бездействовать. Мной был подан запрос в дисциплинарный комитет, это независимый отдельный орган спортивного правосудия, который утвержден советом федерации. В обращении была просьба об обеспечении временного отстранения данных лиц для того, чтобы они могли спокойно законным способом доказать свою невиновность и продолжить работу.

Это не исключение, не лишение, а временная приостановка. Более того, совет остается правомерным, все исполнительные органы работают и это никоим образом не должно было повлиять на работу организации. Но дальше не состоялось заседание членов совета, не было кворума. Но другие члены провели фактически незаконное собрание, потому что исключительно президент по уставу имеет право собирать совет. Члены совета во главе с Брезвиным незаконным способом приняли решение самостоятельно заседать, что только подтверждает намерения незаконно вернуться к власти. Так мы это воспринимаем.

В рамках собрания были приняты совершенно незаконные решения, направленные на захват власти. То есть отстранение действующего законно избранного президента, введение нового президента, утверждение незаконным способом новых составов дисциплинарных комитетов и т.д. Я думаю, что они могут принимать любые решения, когда за пределом права.

Такую ситуацию мы имеем сейчас. Мы функционируем и нам очень важна репутационная составляющая. Более того, мы действуем открыто и прозрачно, и сейчас сотрудничаем с правоохранительными органами. Мы будем продолжать тесное сотрудничество с правоохранительными органами для обеспечения безопасности и законности деятельности федерации.

— Возможно ли в этом вопросе привлечение СБУ или СНБО?

— Обязательно. Я, к сожалению, не могу сообщить публично план действий, потому что враг готовился к этому событию заранее, и мы это точно понимаем, поэтому мы будем работать со всеми соответствующими органами. Однозначно с СБУ, СНБО и другими. Единственное, что могу гарантировать, что это будет законным способом, потому что мы не нуждаемся в действии по другому. Мы работаем законно и имеем результаты. Мы отстоим свое право, а незаконные собрания и решения, я уверен, что сегодняшнее общество, как официальные органы, так и общественность, не позволит по каким-либо причинам.

Мы продолжаем внутреннее расследование. Дисциплинарный комитет продолжает расследовать антиукраинскую деятельность указанных членов вместе с соответствующими органами.

Обеспечение стабильности. Несмотря на временное отстранение членов совета ФХУ, остается правомерным органом и продолжает принимать необходимые решения для развития хоккея.

Информационная поддержка. Мы однозначно получили сегодня большое количество поддержки от совершенно разных субъектов хоккея, спорта и общественно-политической жизни. Для меня это показатель нашей работы, потому что мы ни к кому не обращались и действительно защищаем интересы хоккея и организации.

За последние 4 года украинский хоккей спрогрессировал по независимым оценкам более чем за 20 лет до этого. Последний год является лучшим за 22 года по всем показателям. Национальная сборная повысилась в классе, U-18 — 12-я в мире, победили девушки и играет национальный чемпионат, который интересен и проходит во Дворце спорта. То есть огромная работа, которую проводила команда, была сделана и делается. И мы действительно, не то, что не искали конфликтов, а пытались поладить с кем-либо.

Мы дадим твердое, законное, если нужно, жесткое сопротивление

— Соответственно, федерация однозначно не допустит принятия решений лиц, действующих против украинского хоккея. Мы будем защищать интересы украинского спорта в любой ситуации. Для многих участников и для меня лично хоккей — главное дело всей жизни.

Для нас это совершенно незаконное нападение. Я рад, что нас очень много и мы дадим твердое, законное, если нужно, жесткое сопротивление попыткам разрушить или захватить федерацию. Тем более что федерация имеет четкую позицию. В первый день войны я лично сделал заявление и отправился в терроборону. Это последовательная четкая позиция всей команды.

С точки зрения Анатолия Брезвина, я бы сказал следующее. Только факты. Саламатин действительно был первым вице-президентом в его команде, как и Сесюк, Завальнюк. То есть те люди, взгляды которых сегодня неясны для украинского общества. Все вице-президенты после моего избрания были заменены другими. Что касается пророссийских взглядов и связей со страной террористом, я не могу это ни опровергнуть, ни подтвердить. Для этого есть соответствующие органы. Для меня эта ситуация абсолютно странная. Ко мне не было ни одного запроса, официального или не официального по поводу недовольства или претензий.

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Сегодня можем констатировать, что есть план людей, которых не интересует хоккей, и они руководствуются другими мотивами. Поэтому мы призываем хоккейное, спортивное сообщество не поддаваться на провокации. Мы допускаем, что они могут быть, потому что враг коварен. Для меня это странно, но, к сожалению, такие факты существуют, когда те, кто вокруг нас работают на врага. Мы не допустим этого и у нас много планов.

— Сколько ориентировочно людей присутствовало на этом незаконном собрании?

— Сейчас совет федерации составляет 21 человек. Соответственно 7 членов временно отстранены, остается 14. Сегодня регистрацию подтвердили 6 человек, поэтому кворума не было. После того как совещание не состоялось, они собрали собственное, к которому присоединился Брезвин, и начал заседание. Я думаю, что на их незаконном собрании приняли участие 10-12 человек. Данные лица были рекомендованы на прошедшем генеральном конгрессе 4 года назад Анатолием Брезвиным. Они сегодня обвиняются в пособничестве стране-агрессорке. Это на самом деле его люди.

Все будет хоккей.