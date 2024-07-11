Хоккейный коллаборант Завальнюк: как дошел до такого и какую зарплату будет получать в России

Экс-игрок сборной Украины Вячеслав Завальнюк подписал тренерский контракт с Чайкой (Нижний Новгород), которая выступает в российской Молодежной хоккейной лиге.

Новость о том, что 49-летний экс-игрок сборной Украины и бывший вице-президент Федерации хоккея Украины Вячеслав Завальнюк вошел в тренерский штаб команды Чайка из Нижнего Новгорода, удивила. Чемпион попытался разобраться, как такое могло случиться и чем в последние годы занимался хоккейный коллаборант.

"В последний раз разговаривал с Завальнюком в октябре 2023 года, — признался нам президент общественной организации ХК Сокол Киев Алексей Житник. — У него умерла мать, я набрал его по телефону, выразил свои соболезнования. Еще в конце 2021 года Завальнюк уехал из Украины в Словакию. Там имел вид на жительство, жил в Братиславе, делал попытки устроиться в словацком хоккее. По моей информации, во время полномасштабной войны он не возвращался на похороны родной матери. Когда услышал о новости с Чайкой, поначалу даже не поверил. Подумал, что это — "утка". Но потом проверил и понял, что это правда. Был в шоке. В голову приходила только нецензурная брань. Даже не мог представить такого позора.

Несмотря на то, что любую работу в ХК Сокол коллаборант прекратил в 2021 году, он до сих пор является одним из соучредителей общественной организации ХК Сокол Киев.

"Уже завтра мы сформируем протокол и Завальнюк будет выведен из числа соучредителей, — рассказывает Чемпиону директор Сокола и соучредитель ОО Сокол Киев Вячеслав Лецкан. — Его поступок — это позорное пятно для нашего клуба. Но мы все сделаем выводы, что из себя воображает этот человек. Хотя я их для себя сделал еще в 2021 году.

Возможно, Завальнюку предложили большую зарплату в клубе, которая омрачила все остальное? Лецкан так не считает.

"Максимум, что ему мог предложить клуб Молодежной хоккейной лиги — это зарплата в две тысячи долларов в месяц, — считает Вячеслав Лецкан. — Больше в МХЛ просто не платят. Я не знаю, когда именно он перебрался из Словакии в Россию. Прогнозирую, что ушел, поплакался, что он беженец, безработный, и ему дали эту работу. Но у меня большие сомнения в его квалификации как тренера.

Максим Розенко, Чемпион