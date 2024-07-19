ФХУ сообщила о попытке захвата организации
Федерация хоккея Украины обнародовала информацию о попытке захвата организации.
Соответствующее заявление ФХУ было опубликовано на официальном сайте.
"Заседание Совета федерации хоккея Украины, которое было запланировано на 19 июля 14:00, не было открыто и не состоялось в связи с отсутствием кворума.
Информируем правоохранительные органы и общественность, что в эту минуту предпринимается попытка захвата и совершения действий по препятствованию законной деятельности и интересам Федерации хоккея Украины.
Федерация руководствуется уставом и законом Украины и будет реагировать на противоправные действия определенным образом.
Призываем хоккейное сообщество не подвергаться провокациям, а средствам массовой информации доверять только официальным источникам.
Федерация хоккея Украины продолжает работать в интересах развития хоккея в Украине", — говорится в заявлении.
Ранее сегодня, 19 июля, Президент ФХУ Георгий Зубко обратился в Дисциплинарный комитет федерации с письмом, в котором просил рассмотреть возможную антиукраинскую деятельность нескольких членов организации.
Дисциплинарный комитет решил временно отстранить с сохранением места в совете до завершения проверки и вынесения окончательного решения 7 членов: Андрея Срюбко, Михаила Царенко, Андрея Бущана, Вадима Сысюка, Константина Таратуты, Евгения Грищенко, Олега Юдина.
"Учитывая продолжающуюся полномасштабную вооруженную агрессию российской федерации против Украины и абсолютное уважение позиции военнослужащих, наличие в руководящих органах Федерации лиц, которые могут потенциальными предателями страны, недопустимо. Это может нанести непоправимый вред репутации и авторитету Федерации.
С первых дней войны Федерация заняла четкую проукраинскую позицию, осуждает действия агрессора, системно добивается отстранения стран-террористов от какой-либо деятельности в хоккее, члены организации защищают страну на фронте, а любые проявления антиукраинской позиции подвергаются осуждению и принимают меры," — говорится на сайте ФХУ.