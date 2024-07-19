ФХУ сообщила о попытке захвата организации

Федерация хоккея Украины обнародовала информацию о попытке захвата организации.

Соответствующее заявление ФХУ было опубликовано на официальном сайте.

"Заседание Совета федерации хоккея Украины, которое было запланировано на 19 июля 14:00, не было открыто и не состоялось в связи с отсутствием кворума.

Информируем правоохранительные органы и общественность, что в эту минуту предпринимается попытка захвата и совершения действий по препятствованию законной деятельности и интересам Федерации хоккея Украины.

Федерация руководствуется уставом и законом Украины и будет реагировать на противоправные действия определенным образом.

Призываем хоккейное сообщество не подвергаться провокациям, а средствам массовой информации доверять только официальным источникам.

Федерация хоккея Украины продолжает работать в интересах развития хоккея в Украине", — говорится в заявлении.