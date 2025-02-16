Кременчуг разгромил Крыжинку в чемпионате Украины

В воскресенье, 16 февраля, в рамках чемпионата Украины по хоккею Кременчуг обыграл киевскую Крыжинку.

Поединок завершился со счетом 5:0. Дубль в активе 24-летнего нападающего Глеба Кривошапкина, еще по голу в активе Даниила Кривенко, Евгения Абаджяна и Дмитрия Попережая.

Победа позволила Кременчугу набрать 39 очков, Крыжинка пока еще не набирала баллов в чемпионате.

Лидером турнирной таблицы является Сокол. Киевляне имеют в активе 56 пунктов за 23 тура, что позволяет на 4 очка опережать Киев Кэпиталз.

Чемпионат Украины

24 тур, 15 февраля

Крыжинка – Кременчуг 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 13:35 Кривошапкин, 0:2 – 14:54 Кривенко, 0:3 – 30:52 Абаджян, 0:4 – 46:35 Попережай, 0:5 – 51:03 Кривошапкин

Напомним, в первом матче игрового дня одесский Шторм разгромил Киев Кэпиталз и вернулся к борьбе за первое место чемпионата Украины.