Шторм разгромил Киев Кэпиталз и вернулся в борьбу за первое место чемпионата Украины

В воскресенье, 16 февраля, в рамках чемпионата Украины по хоккею состоялась встреча команд, которые ведут борьбу за самые высокие места.

В Одессе местный Шторм принимал Киев Кэпиталз, это была битва третьей и второй команд чемпионата соответственно.

Коллективы провели очень результативный первый период, побаловав фанатов сразу четырьмя голами. И три из них были на счету хозяев площадки.

Вторая 20-минутка разочаровала отсутствием результативных действий, однако в последнем периоде команды улучшили результат первого. И в этот раз Шторм забросил четыре шайбы, в то время как киевляне смогли ответить лишь одной. Стоит отметить, что гости забивали только в большинстве.

В итоге финальная сирена зафиксировала разгромную победу Шторма со счетом 7:2.

Чемпионат Украины по хоккею сезона-2024/25

16 февраля

Шторм Одесса – Киев Кэпиталз 7:2 (3:1, 0:0, 7:1)

Шайбы: 1:0 – 10 Мосюк (меньшинство), 1:1 – 11 Карпенко (Луговой – большинство), 2:1 – 13 Пойманов (Сидоренко – большинство), 3:1 – 15 Кобильник (Никонов, Крыкля), 4:1 – 44 Стецюра (Сидоренко), 4:2 – 49 Бердникс (Карпенко – большинство), 5:2 – 52 Сидоренко, 6:2 – 56 Пойманов (Стецюра), 7:2 – 59.

За счет этой победы Шторм сократил до минимума отставание от Киев Кэпиталз, который продолжает удерживать второе место в таблице. Лидером остается Сокол, который имеет отрыв в четыре очка и один матч в запасе.

Напомним, что сегодня также состоится игра с участием Кременчуга и Крыжинки, которая все еще остается без набранных баллов в этом сезоне.