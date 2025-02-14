Сокол в матче лидеров чемпионата Украины дожал в овертайме Киев Кэпиталз, Шторм одолел Кременчуг

Сегодня, 14 февраля, состоялось два матча чемпионата Украины по хоккею.

В битве лидеров первенства действующий чемпион Сокол (1 место) встретился с идущими вторыми Киев Кэпиталз.

За 60 минут основного времени команды сильнейшего не выявили, сыграв вничью 2:2. Судьба противостояния определилась в овертайме, в котором победу вырвал Сокол, набрав в итоге 56 баллов и увеличив отрыв от Киева Кепиталз, который имеет 52.

В другой встрече игрового дня Шторм в битве за 3-е место разобрался с ближайшим преследователем – Кременчугом. Поединок завершился уверенной победой одесского клуба со счетом 5:2.

В итоге одесситы набрали 48 баллов за 23 матча и закрепились в тройке лучших. Кременчуг имеет 36 очков, однако имеет два матча в запасе.

Чемпионат Украины по хоккею

Регулярный чемпионат, 14 февраля

Шторм – Кременчуг 5:2 (1:1, 4:0, 0:1)

Сокол – Киев Кэпиталз 2:2 (0:1, 0:1, 2:0, 1:0 ОТ)

Напомним, сегодня, 14 февраля, юношеская сборная Украины одержала первую в истории победу на Европейском Юношеском Олимпийском Фестивале.