Киев Кэпиталз в овертайме дожал Шторм во втором матче плей-офф чемпионата Украины

Киев Кэпиталз снова обыграл одесский Шторм в рамках второго матча полуфинала чемпионата Украины по хоккею.

Поединок завершился со счетом 5:4.

Столичный клуб агрессивно начал встречу. Сначала на 4-й минуте отличился Ярослав Панченко, а затем большинство использовал Себастьян Карпенко.

В то же время Шторм отыграл одну шайбу в конце первого периода и перевернул ход игры во второй 20-минутке благодаря шайбам 17-летнего Даниила Скорохода и 22-летнего Сергея Пойманова.

Канадец Янг Ху смог восстановить паритет при формате 4х4, а уже через несколько минут Ярослав Панченко в большинстве вывел столичный коллектив вперед (4:3).

Одесситы сравняли счет за 5 минут до завершения встречи после мощного броска Виктора Никонов, который оформил дубль (4:4) и перевел игру в овертайм.

Судьбу матча в экстра-тайме решил 41-летний капитан столичного клуба Сергей Черненко, который первым был на добивании буля ворот соперника.

Хоккей – плей-офф чемпионата Украины

Полуфинал, 10 марта

Киев Кэпиталз – Шторм (Одесса) 5:4 ОТ (2:1, 0:2, 2:1, ОТ – 1:0)

Шайбы: 1:0 – 03:48 Панченко, 2:0 – 10:45 Карпенко, 2:1 – 19:13 Никонов, 2:2 – 30:30 Скороход, 2:3 – 35:21 Пойманов, 3:3 – 44:58 Ху, 4:3 – 49:42 Панченко, 4:4 – 54:09 Никонов, 5:4 – 13:53 Черненко

Победа позволила киевлянам выйти вперед в серии – 2:0. Первый матч состоялся в минувшую субботу, где Кэпиталз сумел обыграть соперника со счетом 4:2. В дальнейшем серии переезжает в Одессу.

Матчи в серии будут продолжаться до четырех побед одного из клубов. Трансляции всех матчей серии плей-офф на YouTube-канале Setanta Sport.

Напомним, в параллельной серии действующий чемпион и победитель регулярного чемпионата киевский Сокол проиграл первые два матча Кременчугу.