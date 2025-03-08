Киев Кэпиталз разобрался со Штормом в первом матче плей-офф чемпионата Украины

Киев Кэпиталз одержал уверенную победу над одесским Штормом в первом полуфинальном матче чемпионата Украины по хоккею.

Поединок завершился со счетом 4:2. Столичный коллектив обеспечил себе комфортное преимущество еще в первом периоде, отличившись дважды. В дебюте встречи шайбу забросил Владислав Луговой, а в середине периода Никита Олейник удвоил преимущество.

После очередного гола Кэпиталз на старте второго периода казалось, что интриги в игре не будет, но Шторм сумел вплотную приблизиться к ничьей. Сперва забил Никонов (еще во второй 45-минутке), а затем Кобыльник помог команде реализовать большинство.

Последнюю минуту одесситы играли в большинстве, поэтому на лед вместо голкипера вышел шестой полевой игрок. Шторм пытался отыграться, однако пустил контратаку, и Кэпиталз без проблем увеличил преимущество, забросив в пустые ворота.

Плей-офф чемпионата Украины по хоккею

Полуфинал, 8 марта

Киев Кэпиталз – Шторм Одесса 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Счет в серии – 1:0

Шайбы: 1:0 – 02:08 Луговой, 2:0 – 10:10 Олейник, 3:0 – 20:31 Сем Ху, 3:1 – 33:25 Никонов, 3:2 – 57:56 Кобыльник (большинство), 4:2 – 59:10 Сем Ху

Матчи в серии продлятся до четырех побед одного из клубов. Трансляции всех поединков серии плей-офф на YouTube-канале Setanta Sport. Во втором полуфинале Сокол встречается с Кременчугом. В первой игре победу одержал именно Кременчуг.

Напомним, в регулярном чемпионате сезона-2024/25 победителем стал Сокол, Киев Кэпиталз оказался на втором месте, а Шторм занял третью строчку.